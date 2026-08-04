Mutsuz Son mu? Elvin Levinler'in 10. Yıl Paylaşımı Herkesi Duygulandırdı

Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile evliliğinin 10. yılını düğün kareleriyle kutladı. Romantik paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mutsuz Son mu? Elvin Levinler'in 10. Yıl Paylaşımı Herkesi Duygulandırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 19:44

Bir dönem Alemin Kralı dizisindeki performansıyla tanınan Elvin Levinler uzun zamandır oyunculuktan çok sosyal medyada ürettiği içeriklerle adından söz ettiriyor. Eşi Bülent Kocamanoğlu ile paylaştığı eğlenceli videolar ve günlük yaşamından kesitlerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Levinler bu kez evliliğinin 10. yılı nedeniyle yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından düğün gününe ait kareleri paylaşan ünlü isim "10 yıl, 10. yılımız" notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım takipçilerinin de ilgisini çekti.

Zorlu Günleri İlk Kez Anlatmıştı

Elvin Levinler'in son paylaşımı takipçilerine geçen yıl yaşadığı zorlu süreci de yeniden hatırlattı. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda, hem babasını kaybettiğini hem aynı dönemde kalbinden operasyon geçirmek zorunda kaldığını samimi sözlerle anlatmıştı.

Levinler ameliyat olacağı gün babasının hayatını kaybettiğini bu nedenle hastaneden ayrılıp cenaze sürecini yaşadıktan sonra yeniden ameliyat için döndüğünü söylemişti. Yaşadığı bu dönemin hayatındaki en zor sınavlardan biri olduğunu ifade eden ünlü isim, yaşadıklarını gözyaşları içinde paylaşmıştı.

Sağlığı İçin Hayatını Değiştirdi

Kalbindeki ritim bozukluğunun yıllardır devam ettiğini anlatan Levinler yoğun stres, düzensiz yaşam ve aşırı sporun bu sorunu daha da artırdığını dile getirmişti. Kalbinin durduk yere çok hızlı attığını, bunun günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini söyleyen ünlü isim doktorlarının önerisiyle ablasyon operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Levinler bu sürecin kendisine önemli dersler verdiğini de vurgulamıştı. Artık sağlığını daha fazla önemsediğini, bedenini dinlemeyi öğrendiğini ve yaşam temposunu buna göre değiştirdiğini söylemişti.

Romantik Paylaşımı İlgi Gördü

Aradan geçen zorlu dönemin ardından şimdi ise bambaşka bir mutluluk yaşayan Elvin Levinler eşiyle birlikte 10. evlilik yılını kutladı. Düğün fotoğraflarını yeniden paylaşan ünlü isim, kısa ama anlamlı mesajıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Hayranları da çifte mutluluk dileklerini iletirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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