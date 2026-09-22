Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın Milli Takım Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk etmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımı dev karşılaşma için Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi. Ay-yıldızlı ekibin kritik maç öncesi yaptığı hazırlıklar futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilirken kampın ilk gününe futbolcuların saha dışındaki tercihleri damga vurdu. Galatasaray forması giyen milli yıldızlar Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı'nın kampa katıldıkları sırada giydikleri ilginç kıyafetler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İddialı Kombinler Futbolseverleri İkiye Böldü

Milli takım kampına giriş yaptıkları sırada kameraların karşısına geçen ikilinin alışılagelmişin dışındaki son derece iddialı tarzı kısa sürede spor ve moda gündeminin ilk sırasına yerleşti. Her dönem futbolcuların saha dışındaki giyim tercihleriyle dikkat çektiği milli takım kamplarında bu kez tüm gözler Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın üzerindeydi.

İki başarılı futbolcunun tercih ettiği özgün ve sıra dışı kombinler sosyal medyada adeta iki farklı kampanya başlattı. Bir kesim futbolsever oyuncuların tarzını son derece modern, cesur ve trend bularak beğenilerini iletirken diğer bir kesim ise kıyafet seçimlerini oldukça eleştirerek mizahi yorumlarda bulundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu tarz tartışmaları futbolcuların saha içindeki performansları kadar saha dışındaki stillerinin de büyük bir ilgiyle takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Fransa maçı öncesi moral depolayan millilerin bu neşeli ve renkli kamp başlangıcı, taraftarlar arasında keyifli anlara sahne oldu.