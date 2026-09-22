Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur Açıklaması: "Hikayem Zannettiğiniz Gibi Değil!"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç son dönemde özel hayatı ve geçmiş evliliği üzerinden sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere sert ve net bir dille tepki gösterdi. Yaklaşık bir yıldır oyuncu Özgü Kaya ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı eski eşi Merve Boluğur ile ilgili yapılan bir yoruma kayıtsız kalmayarak hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından uzun bir açıklamayla yanıt verdi.

Bilmediğiniz Bir Şeyi Uydurup Duruyorsunuz

Bir sosyal medya kullanıcısının, Dalkılıç'ın eski evliliğine atıfta bulunarak yeni ilişkisini eleştirmesi ve Merve Boluğur'un zor günler geçirdiğini öne sürmesi üzerine ünlü şarkıcı adeta ateş püskürdü. Kullanıcının "Merve'den dolayı kendisine asla sempatiyle bakamıyorum... Bir kadının hayat ışıltısı yok edildiyse ya burada ciddi bir problem var" şeklindeki paylaşımına karşı sessizliğini bozan Dalkılıç şu sert ifadeleri kullandı:

"Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz."

Kişi Ne Yapıyorsa Kendine Yapar

Geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına ve eleştirilere de değinen Murat Dalkılıç kimsenin yaşadıklarını başkasına mal etmemesi gerektiğini vurguladı. 2015 yılında evlenip 2017 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Merve Boluğur hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koymak isteyen ünlü popçu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez... Kişi ne yapıyorsa kendine yapar bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir."

Takipçilerine tavsiyelerde de bulunan Dalkılıç kimsenin hayatıyla bu kadar yakından ilgilenilmemesi gerektiğini belirterek "Unutmayın kendinizi bulursanız gerçeği bulursunuz" dedi.