Afra Saraçoğlu Gözaltına Alınmıştı! Serbest Bırakıldı

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu Fransa seyahatinin ardından Türkiye’ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda işlemlere alındı. Oyuncunun sağlık kontrolü Adli Tıp ve savcılık süreçlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

Sağlık Kontrolü ve Savcılık İşlemleri Tamamlandı

Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alınan Saraçoğlu ilk olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu daha sonra Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerini tamamladı. Savcılık sürecinin de sona ermesiyle birlikte serbest kaldı.

Saraçoğlu’nun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun yurt dışı seyahatini tamamlayarak adli makamlara başvurduğu belirtildi. Açıklamada Adli Tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Saraçoğlu’nun serbest bırakıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın Geçmişinde Tanınmış İsimler Var

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sanat ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış ismi kapsıyor. Daha önce Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve şarkıcı Sefo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Gözaltına alınan bazı isimler Adli Tıp Kurumu’ndaki numune verme ve ifade süreçlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Saraçoğlu Türkiye’ye Döneceğini Açıklamıştı

Soruşturmanın başladığı dönemde planlı bir iş seyahati için Fransa’da bulunan Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci takip ettiğini söylemişti. Oyuncu Türkiye’ye dönerek adli makamlarla iş birliği içinde ifade vereceğini belirtmişti. Türkiye’ye dönüşünün ardından işlemleri tamamlanan Saraçoğlu’nun soruşturmadaki hukuki durumu ise takip edilmeye devam ediyor.