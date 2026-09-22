Edis Aşkını Daha Fazla Saklayamadı! Konser Sırasında Ağzından Kaçırdı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Edis konserinde aşk hayatına dair ipucu verdi. "Nasıl da tutamadım kendimi" diyen ünlü şarkıcının o anları haberimizde.

Edis Aşkını Daha Fazla Saklayamadı! Konser Sırasında Ağzından Kaçırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 09:20

Türk pop müziğinin sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan Edis başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmasıyla tanınıyor. Magazin basınının aşk hayatına dair yönelttiği sorulara uzun yıllardır mesafeli yaklaşan ve ilişkilerini kamuoyundan saklayan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde verdiği konserde hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu. Sahnedeki neşeli halleriyle dikkat çeken Edis yaptığı samimi açıklamayla hayatında biri olduğunu adeta ağzından kaçırdı.

Sahne Sohbetinde Sürpriz İtiraf

Konser esnasında hayranlarıyla sohbet eden ve oldukça keyifli olduğu gözlenen Edis geceye damgasını vuran o cümleleri sarf etti. Özel hayatı hakkında bugüne kadar net bir açıklama yapmaktan kaçınan başarılı şarkıcı, bu kez sahnede kendini tutamayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben de hiç fena değilim bu arada. Nasıl da tutamadım kendimi."

Sözlerinin hemen ardından fark ettiği durum karşısında gülmeye başlayan Edis'in bu samimi ve eğlenceli tepkisi salondaki hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. Ünlü popçunun bu üstü kapalı ancak net itirafı sosyal medyada ve magazin kulislerinde "Edis'in hayatında kim var?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Uzun süredir kalbinin kapılarını dış dünyaya kapatan başarılı sanatçının aşkta yüzünün güldüğü bu neşeli anlarla resmen tescillenmiş oldu.

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