Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!

Türk televizyon ve magazin dünyasının en sevilen, mutlu evlilikleriyle her daim örnek gösterilen çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bugünlerde hem büyük bir gururu hem de ayrılığın getirdiği burukluğu bir arada yaşıyor. Çiftin gözlerinden sakındıkları ve sevgiyle büyüttükleri kızları Su Atacan eğitim hayatında yeni uluslararası bir döneme adım attı. Türkiye'deki lise eğitimini başarıyla tamamlayan genç kız üniversite hayatını sürdürmek ve akademik kariyerine yön vermek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ünlü çift evlatlarının hayatındaki bu en kritik dönemeçte onu yalnız bırakmayarak İngiltere'ye kadar eşlik etti.

Altı Büyük Valizle Gelen Yeni Başlangıç

Üniversite eğitimi için kilometrelerce uzağa, okyanus ötesine geçmese de yepyeni bir kültüre yelken açan genç kız yaklaşık altı büyük valizle Londra'nın yolunu tuttu. Ailesinden ilk defa bu kadar uzaklaşacak ve kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecek olan Su Atacan kalacağı yurt odasına yerleşerek bağımsız yaşamına ilk adımını atmış oldu. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti Londra'ya giderek kızlarının eşyalarını yerleştirmesine büyük bir özenle yardımcı oldu.

Kızlarının farklı bir ülkede farklı bir ortamda tamamen tek başına yaşamaya başlaması ünlü ebeveynler için oldukça duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ebeveyn olmanın getirdiği o tarifsiz hissiyatla hareket eden Altuğ ve Atacan kızlarının odasını yerleştirirken hem heyecanlı hem de gözü yaşlıydı. Su'nun bu yeni başlangıcında yanında duran çift ona moral vererek yeni hayatına motive bir şekilde başlamasını sağladı.

Yağmur Atacan'dan Evladına Göz Yaşartan Veda Mesajı

Kızının yuvadan uçmasıyla büyük bir hüznü ve tarifsiz bir gururu aynı anda yaşayan baba Yağmur Atacan sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su'ya olan derin sevgisini ve beklentilerini dile getiren uzun bir veda mesajı yayınladı. Atacan'ın kaleme aldığı duygu yüklü satırlar takipçileri tarafından büyük bir beğeni ve etkileşim dalgasıyla karşılandı. Ünlü isim mesajında şu anlamlı ifadelere yer verdi:

"Eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor bugün kızım. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım seni çok seviyorum."

Bu sözler bir babanın evladına duyduğu sonsuz güveni ve memleketine faydalı bir birey olarak dönmesi yönündeki umudunu açıkça ortaya koydu.

Pınar Altuğ'un Anne Yüreğinden Dökülenler

Sadece Yağmur Atacan değil yılların eskitemediği güzelliği ve ekranların sevilen yüzü Pınar Altuğ da kızının Londra'daki yeni hayatının ilk gününü milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Bir anne olarak evladını uzaklara göndermenin zorluğunu derinden hisseden ünlü oyuncu Su'nun kalacağı yurt odasından sıcak bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Altuğ paylaştığı o samimi fotoğrafın altına düştüğü "Yolun açık olsun güzel bebeğim" notuyla anne kalbinin tüm şefkatini, dualarını ve kızına duyduğu desteği özetlemiş oldu. Takipçileri ve sanat camiasından birçok ünlü dostu Altuğ'un bu paylaşımının altına Su'ya eğitim hayatında başarılar dileyen güzel dilekler bıraktı. Çift evlatlarını Londra'ya emanet edip Türkiye'ye dönerken Su Atacan için yepyeni umut dolu ve sorumluluklarla bezeli bir üniversite serüveni resmen başlamış oldu.