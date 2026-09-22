Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Gecesinde Fenalaştı: Sevenleri Korkuttu

Türk sinemasının ve tiyatrosunun çınarlarından usta oyuncu Şerif Sezer katıldığı ödül töreninde geçirdiği talihsiz rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu. 83 yaşındaki başarılı sanatçı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya hazırlandığı sırada aniden fenalaştı.

Kızı Deniz Arna Hızla Müdahale Etti

Gecede usta oyuncuya, kendisi gibi oyuncu olan kızı Deniz Arna eşlik ediyordu. Kırmızı halıda kameralara poz veren Şerif Sezer röportaj vereceği anlarda beklenmedik bir şekilde rahatsızlandı. Kalbini tutarak zor anlar yaşayan annesinin durumunu anında fark eden Deniz Arna büyük bir soğukkanlılıkla müdahale ederek Sezer'i hızla kırmızı halıdan uzaklaştırdı ve sakin bir alana çıkardı.

Tansiyonum Çıktı Sağlık Durumum İyi

Kısa süreli panik yaratan olay sonrası dinlenen ve kendine gelen usta oyuncu sağlık durumu hakkında endişelenen sevenlerine su serpen açıklamalarda bulundu. Yaşadığı talihsiz anı anlatan Şerif Sezer "Ben de anlayamadım. Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı" ifadelerini kullanarak durumunun kontrol altına alındığını belirtti. Neyse ki kısa sürede toparlanan usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.