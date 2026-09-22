Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Gecesinde Fenalaştı: Sevenleri Korkuttu

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, Sadri Alışık Ödülleri gecesinde röportaj öncesi fenalaştı. Sezer'in sağlık durumu hakkında detaylar haberimizde.

Usta Oyuncu Şerif Sezer Ödül Gecesinde Fenalaştı: Sevenleri Korkuttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 09:40

Türk sinemasının ve tiyatrosunun çınarlarından usta oyuncu Şerif Sezer katıldığı ödül töreninde geçirdiği talihsiz rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu. 83 yaşındaki başarılı sanatçı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya hazırlandığı sırada aniden fenalaştı.

Kızı Deniz Arna Hızla Müdahale Etti

Gecede usta oyuncuya, kendisi gibi oyuncu olan kızı Deniz Arna eşlik ediyordu. Kırmızı halıda kameralara poz veren Şerif Sezer röportaj vereceği anlarda beklenmedik bir şekilde rahatsızlandı. Kalbini tutarak zor anlar yaşayan annesinin durumunu anında fark eden Deniz Arna büyük bir soğukkanlılıkla müdahale ederek Sezer'i hızla kırmızı halıdan uzaklaştırdı ve sakin bir alana çıkardı.

Tansiyonum Çıktı Sağlık Durumum İyi

Kısa süreli panik yaratan olay sonrası dinlenen ve kendine gelen usta oyuncu sağlık durumu hakkında endişelenen sevenlerine su serpen açıklamalarda bulundu. Yaşadığı talihsiz anı anlatan Şerif Sezer "Ben de anlayamadım. Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı" ifadelerini kullanarak durumunun kontrol altına alındığını belirtti. Neyse ki kısa sürede toparlanan usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!