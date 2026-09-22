Göksel'den Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı: "Kına Gecesi Yapmadığım İçin Bitti"

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden, kendine has yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan Göksel Bursa'da verdiği konser öncesi yaptığı samimi ve bir o kadar da şaşırtıcı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçmişteki evliliği ve geleneksel ritüeller üzerine kahkaha dolu itiraflarda bulunan başarılı şarkıcı yıllar sonra bakış açısının tamamen değiştiğini itiraf etti.

Eskiden Gelinliğe Ne Gerek Var Derdim Şimdi Anlıyorum

2003 yılında nikah masasına oturduğu müzisyen eşi Alper Erinç ile evliliğini 2007 yılında sonlandıran Göksel konser sahnesinde izleyicileriyle dertleşirken evlilik ve düğün gelenekleri hakkında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Ben o duvağı taktım onu attım omuzumdan. Eskiden Gelinliğe ne gerek var? gibi fikirlerim vardı. Ama şimdi düşünüyorum da bütün ritüellerin bir anlamı var. Belki de kına gecesi yapmadığım için evliliğim yürümemiştir."

Ünlü şarkıcının esprili ve ironik bir dille dile getirdiği bu itiraf salonda kahkahalara neden olurken kısa süre içinde sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Eskiden geleneksel törenlere mesafeli yaklaştığını belirten 54 yaşındaki sanatçının bu olgun ve eğlenceli yaklaşımı hayranlarından büyük ilgi gördü.

Hayattaki En Büyük Zaafı

Sadece sahne performansları ve özel hayatına dair samimi itiraflarıyla değil günlük yaşamındaki doğal halleriyle de adından söz ettiren Göksel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı hazırlık videosuyla da dikkat çekmişti. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek çaya olan tutkusunu anlatan ünlü isim keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" sözleriyle çay sevgisini esprili bir dille anlatan Göksel hem müziği hem de sempatik tavırlarıyla bir kez daha kalpleri fethetti.