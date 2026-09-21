Demet Akalın'dan Berkay ile Özlem Ada Şahin'in Yeni Doğan Kızları Mihre'ye Sürpriz Ziyaret!

Demet Akalın ve Özgür Aras, Berkay ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü kızları Mihre'yi evinde ziyaret etti.

Demet Akalın'dan Berkay ile Özlem Ada Şahin'in Yeni Doğan Kızları Mihre'ye Sürpriz Ziyaret!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 11:18

Türk pop müziğinin giderli kraliçesi Demet Akalın ile ünlü iletişimci Özgür Aras magazin dünyasının en renkli çiftlerinden Berkay ve Özlem Ada Şahin'in kapısını çaldı. Ünlü çiftin kucaklarına aldığı çiçeği burnunda üçüncü kızları Mihre'yi görmek ve sevmek için gerçekleşen bu tatlı ziyaret sosyal medyayı adeta salladı.

Ziyaretin ardından yaşanan neşeli anları ölümsüzleştiren Özgür Aras minik Mihre ile Demet Akalın'ın yer aldığı o özel kareyi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Özgür Aras Paylaştı Sosyal Medya Yıkıldı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve samimi paylaşımlarıyla bilinen Özgür Aras'ın kucağındaki minik Mihre ve Demet Akalın'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. Şahin ailesinin bu taze bebek mutluluğuna ortak olan ikilinin samimi halleri hayranlarından tam not aldı.

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti de kendilerini yalnız bırakmayan dostlarının bu nazik ziyareti karşısında duydukları mutluluğu gizlemedi.

Şahin Ailesinde 3. Kız Bebek Sevinci!

Kızları Arya ve Zeynep'in ardından üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Berkay ve Özlem Ada Şahin minik Mihre'nin dünyaya gelişiyle mutluluklarını katladı. Doğumun hemen ardından yakın çevrelerinden mesaj yağmuruna tutulan ünlü çift evlerinde ağırladıkları yakın dostlarıyla bu sevinci doyasıya kutladı.

Demet Akalın ve Özgür Aras'ın katıldığı bu tatlı bebek buluşması magazin gündeminde günün en çok konuşulan ve iç ısıtan kareleri arasına girmeyi başardı. Bakalım çiçeği burnunda 3 çocuklu aileden önümüzdeki günlerde nasıl yeni kalabalık kareler gelecek?

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