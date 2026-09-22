Hazar Ergüçlü'den Çarpıcı Özel Hayat İtirafı: "Seçimlerim Maalesef Hep Gündemlik Oluyor"

Başarılı oyunculuk kariyeri, duru güzelliği ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının ayaküstü yönelttiği soruları içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu katıldığı uluslararası festivallerden, yakında ekrana döneceğinin müjdesinden ve mart ayında sonlandırdığı ilişkisinin ardından hayatına dair yaptığı açıklamalardan bahsetti.

Şu An Sadece İş Odaklıyım

Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı film festivalinin son derece verimli ve keyifli geçtiğini belirten Hazar Ergüçlü hız kesmeden yeni tempolara hazırlandığını ifade etti. Eylül ayının sonuna doğru başka bir festivale daha katılacağını müjdeleyen başarılı oyuncu uzun süredir merakla beklenen yeni projeleri hakkında ise sır vermekten kaçındı. Ekranlara dönmeye hazırlandığını belirten Ergüçlü "Bu sezon ekranda olacağım şu an öyle görünüyor. Ama detayları şu an söyleyemem" diyerek hayranlarında büyük bir merak uyandırdı.

Özel hayatına dair yöneltilen sorulara da samimiyetle açıklık getiren ünlü oyuncu DJ Artz lakabıyla tanınan Efe Çelik ile yaklaşık üç yıl süren ilişkisini mart ayında sonlandırdığını hatırlattı. İlişkiye geri dönme gibi bir alışkanlığının olmadığını vurgulayan Ergüçlü dikkat çekici şu sözleri sarf etti:

"Şu an sadece iş odaklıyım. Tekrar barışmak gibi bir tecrübem yok hiç olmadı zaten. Aşk hayatımla ilgili çok gündeme gelmek istemiyorum ama seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor."

Tükenmişlik Sendromu Denmez Ama Öyle Hissedebiliyoruz

Geçtiğimiz mart ayında sarf ettiği "Her şeyden iştahım kaçtı" sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü oyuncu, bu açıklamasının hatırlatılması üzerine konuya açıklık getirdi. Yaşanan dönemsel yorgunluklara değinen Hazar Ergüçlü "Bazı dönemler öyle şeyler hissedebiliyoruz. Buna tam tükenmişlik sendromu denmez ama yaşadıklarımızdan dolayı oluyor böyle şeyler" diyerek hayatın koşturmacası içerisinde bu tarz hislerin normal olduğunu dile getirdi. Yoğun iş temposu ve kariyerine odaklandığı yeni dönemiyle magazin gündemindeki yerini koruyan başarılı oyuncunun samimi tavırları takdir topladı.