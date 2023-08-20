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Yunanistan Kraliçesi Ülkeye Geri Döndü

Yunanistan tatilini yarıda bırakarak Bodrum'a gelen Demet Özdemir bikinili hali ile herkesi kendine hayran bıraktı

Yunanistan Kraliçesi Ülkeye Geri Döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2023 12:19

Ailesiyle bir süredir Bodrum'da tatilde olan Demet Özdemir, plajda bikinili hali ile görüntülendi. Dillere pelesenk olan fiziği ile plajda kendine herkesi hayran bıraktı. Yaz başında Yunanistan'dan ev alan ve tatil boyu orada olan ve sonrada Bodrum'a giden Demet Özdemir bol bol ailesiyle vakit geçirdi. 

Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a giden Demet Özdemir, sahilde bikinili pozları ile görüntülendi. Görenleri büyüleyen fiziği ile renkli bikinisi ile boy gösteren ünlü oyuncu, herkesten tam not aldı. 

Oyuncu, annesi Ayşen Şener'e olan düşkünlüğünü sürekli onu öperek gösterirken, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardıktan sonra tenis kortunda boy gösterdi. 

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