Yükseklik Korkusuna Rağmen Zirveye Çıktı! İşte O İsim: Hande Yener

Hande Yener, bu yıl Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrasıyla buluşturduğu konser serisiyle binlerce seyirciyi yeniden bir araya topladı. Şubat ayında iki gecede 22 bin müziksevere ulaşan sanatçı, kariyerindeki iddiasını istikrarlı biçimde koruyor.

Sahneye çıktığı anda oldukça cesur görünen Yener'in günlük hayatında zorlandığı bir konu var: yükseklik.

Yüksek Bir Yerden Dışarı Bile Bakamıyor



Hande Yener, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda pek bilinmeyen özelliği sorulunca ciddi boyutlara ulaşan bir yükseklik korkusu yaşadığını açıklamıştı.

"Çok yüksek bir yerden dışarı bile bakamıyorum." diyen şarkıcı, bu korkunun basit bir tedirginlikten ibaret olmadığını anlatmıştı. Yener'in aradan geçen yıllarda korkusunu yenip yenmediğiyse bilinmiyor.

İş hayatında çizdiği tabloysa bunun tam tersi. Müzikal tercihlerinde güvenli alanda kalmayı pek sevmeyen sanatçı; popun zirvesindeyken elektronik müziğe yöneldi, görünümünü defalarca değiştirdi ve her dönemde yeni bir ses aradı. Geçmişte verdiği bir röportajda elektronik müziğe geçişinin büyük bir risk olduğunu sonradan fark ettiğini söylemişti.

Tezgâhın Arkasından Sahneye

Hande Yener'in şarkıcılık yolculuğu da hazır kurulmuş bir düzenin içinde başlamadı. Henüz bir yıldız olmadan önce mağazada tezgâhtar olarak çalışıyor, bir yandan Sezen Aksu'ya ulaşmanın yollarını arıyordu.

Mağazaya gelen Hülya Avşar'la kurduğu iletişim, uzun süredir beklediği kapıyı açtı. Avşar, onu Sezen Aksu'yla tanıştırdı. Yener bir süre Aksu'nun ekibinde geri vokal yaptı. İlk albümü Senden İbaret ise 2000 yılında yayımlandı.

Korkusu Başka, Cesareti Başka

Yener, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda değişimden çekinmediğini ve cesur olmanın karakterinde bulunduğunu söyledi. Bu sözler, kariyerinde neden sürekli yeni yollar denediğini de açıklıyor.

Fiziksel olarak yüksek bir noktada durmak ona iyi gelmiyor olabilir. Fakat konu müzik olduğunda gözünü yukarı dikmekten hiç vazgeçmedi. Hande Yener'in hikâyesindeki asıl çelişki de burada: Pencereden aşağı bakamıyor ama yıllardır zirveden de inmiyor!