Teklif Üstüne Teklif Yağıyordu: Hazal Subaşı Sonunda Anlaşmaya Vardı!

Hazal Subaşı yeni projesiyle anlaştı. Başarılı oyuncu Bir Hayat Hikayesi dizisinde otizmli oğlu için mücadele eden Hayat karakterini canlandıracak.

Teklif Üstüne Teklif Yağıyordu: Hazal Subaşı Sonunda Anlaşmaya Vardı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 14:44

Son olarak ekranlara gelen Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Azize karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hazal Subaşı projesinin final yapmasının ardından yapımcıların en çok peşinden koştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Dizi sektörünün aranan yüzü olan başarılı oyuncu kendisine gelen çok sayıda cazip teklif arasından yeni projesini seçerek anlaşmaya vardı.

Bir Hayat Hikayesi Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve Bozdağ Film imzası taşıyan Bir Hayat Hikayesi adlı yeni yapımın hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosunu Toprak Karaoğlu ile Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise yetenekli isim Başak Soysal'ın oturacağı iddialı projenin kadın başrol oyuncusu belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, dizinin ana karakteri olan Hayat rolü için teklif götürülen Hazal Subaşı projeyle prensipte anlaşarak el sıkıştı.

Otizmli Oğlu İçin Mücadele Eden Güçlü Bir Kadını Canlandıracak

Ekranlara son derece etkileyici ve dramatik bir rolle dönmeye hazırlanan Hazal Subaşı yeni dizisinde otizmli oğlu Savaş'a hayatını adayan ve onun için zorlu şartlara karşı büyük bir mücadele veren güçlü bir annenin hikayesini seyirciye aktaracak. Karakterin derinliği ve hikayenin duygusal yükü şimdiden merak uyandırırken dizinin başrol erkek oyuncusunun kim olacağı yönündeki arayışlar ve görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor. Başarılı oyuncunun bu yeni ve zorlu rolü hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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