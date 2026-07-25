Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Son Pozlarına Beğeni Yağdı

Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni'si Ava Yaman araç içi doğal pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Son Pozlarına Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 16:28

TRT 1 ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan genç ve başarılı oyuncu Ava Yaman bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekrandaki başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.

Doğallığıyla Dikkat Çeken Güzel Oyuncudan Araç İçi Pozlar

Yer aldığı etkinliklere ve davetlere abartıdan uzak son derece doğal bir imajla katılmasıyla bilinen ve neredeyse hiç makyaj tercih etmeyen Ava Yaman bu özgün tarzını sosyal medya paylaşımlarına da yansıtmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun araç içerisinde çekildiği doğal ve samimi kareler yayınlandığı ilk andan itibaren takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şeffaf ve sade tarzıyla takdir toplayan Yaman'ın pozları kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Takipçilerinden Yorum Yağmuru: "Özledik Seni Görmek İstiyoruz!"

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncunun paylaşımının altına kısa sürede binlerce övgü dolu yorum yağdı. Ava Yaman'ın doğallığını ön plana çıkaran karelerine takipçileri kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda öne çıkan ifadeler şunlar oldu: "Hep böyle kal", "Özledik", "Seni yeniden ekranlarda görmek istiyoruz", "Çok güzelsin"

Ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen güzel oyuncunun bu sadeliği ve içten pozları magazin dünyasında da günün en çok konuşulan sosyal medya paylaşımları arasında yerini aldı.

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