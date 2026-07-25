İddialı Başlayacaktı Ama Olmadı: Emre Bey Bir Kez Daha Kadro Dışı Kaldı!

Emre Bey Sevdam Karadeniz'in ardından TRT 1'deki Evlilik Güzeldir dizisinden de sözleşme krizi nedeniyle ayrıldı. Sinan rolü Berk Bakioğlu'nun oldu.

İddialı Başlayacaktı Ama Olmadı: Emre Bey Bir Kez Daha Kadro Dışı Kaldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 16:02

Son dönemin en popüler ve başarılı genç oyuncularından biri olan Emre Bey yeni sezon öncesinde peş peşe yaşadığı talihsizlikler ve kadro krizleriyle magazin ve dizi dünyasının gündemine oturdu. Yapımcıların ve izleyicilerin yakından takip ettiği yakışıklı oyuncu iddialı projelerle anılmasına rağmen sözleşme ve organizasyon süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle üst üste iki projeden ayrılmak durumunda kaldı.

Sevdam Karadeniz Dizisinden Son Anda Ayrılmıştı

Yeni yayın döneminde NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan ve iddialı yapımlardan Taşacak Bu Deniz dizisine güçlü bir rakip olması beklenen Sevdam Karadeniz projesi için el sıkışan Emre Bey güzel oyuncu Aslıhan Malbora ile partner olmuştu. Ancak büyük heyecanla beklenen dizinin çekim süreci ertelenince ünlü oyuncu son anda yapımın kadrosundan ayrılma kararı almıştı.

Evlilik Güzeldir Dizisinde Başrol Krizi Çözülemedi

Sevdam Karadeniz projesinden ayrıldıktan hemen sonra gelen yeni teklifleri değerlendiren Emre Bey TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanan Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu iddialı yapımda Sinan karakterine hayat vermesi beklenen başarılı oyuncu bu kez de sözleşme kriziyle karşı karşıya kaldı.

Kulislerden sızan bilgilere göre projenin başında konuşulan ve üzerinde anlaşılan sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi üzerine taraflar arasında ciddi pürüzler çıktı. Yaşanan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulamayınca Emre Bey ekipten ve projeden çekilme kararı alarak iddialı bir yapıma daha veda etmiş oldu.

Sinan Rolünün Yeni Sahibi Berk Bakioğlu Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Emre Bey'in olaylı ayrılığının ardından yapım şirketi vakit kaybetmeden yeni oyuncu arayışına girdi. Dizideki Sinan rolü için daha önce de masaya oturulan yetenekli oyuncu Berk Bakioğlu ile yeniden görüşmeler sağlandı ve taraflar arasında resmi anlaşmaya varıldı.

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