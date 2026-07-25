Rafet El Roman Hakkında Ezber Bozan Gerçek: Meğer İlk Konserini Orada Vermiş!

Rafet El Roman Hakkında Ezber Bozan Gerçek: Meğer İlk Konserini Orada Vermiş!

Rafet El Roman Hakkında Ezber Bozan Gerçek: Meğer İlk Konserini Orada Vermiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 14:14

Milyonların hafızasında romantik şarkılarıyla yer edinen Rafet El Roman’ın, müzik kariyerine başlamadan önceki hayatı yeniden gündem oldu. Sanatçının ailesi, 1970 yılında çalışmak için Almanya’ya gitti. 7 yaşına kadar anneannesiyle köyde yaşayan Rafet El Roman, daha sonra ailesinin yanına Almanya’ya taşındı. Ünlü sanatçının gençlik yıllarında bir camide müezzinlik yaptığı bilgisi duyanları şaşırttı.

Güzel Sesi Onu Müezzin Yaptı

Almanya’daki bir İslam Kültür Merkezi’nde Kur’an dersi alan Rafet El Roman, güçlü sesiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Rafet El Roman’ın etkileyici sesini duyanlar, ezan okuması ve ilahiler seslendirmesi için kendisini teşvik etti.

Seslendirdiği ilahiler ve okuduğu ezanla insanların beğenisini ve övgüsünü topladı. Bu sebeple çevresindekiler tarafından “Müezzin Rafet” lakabıyla anılmaya başladı. Sanatçı, müzik kariyerine başlamadan çok daha önce sesiyle ön plana çıkmıştı.

Genç yaşta sesi ile dikkatleri üstüne toplayan Rafet El Roman, bu dönemde edindiği tecrübelerin müzik kariyerine katkı sağladığını ifade etti.

 

Yıllar Sonra Kendisi Anlattı



 Katıldığı televizyon programında müezzinlik dönemine ait dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Bir dönem müezzinlik yaptım.” açıklaması, o dönem magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özellikle gurbetçiler tarafından çok sevilen sanatçı, bu samimi paylaşımıyla sevenlerinin gönlündeki yerini pekiştirdi.

 

Kariyerini Müezzinlikten Zirveye Taşıdı

1995 yılında yayımladığı ilk albümüyle büyük çıkış yapan Rafet El Roman, yıllar içinde Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Romantik şarkıları, besteleri, sahne performansları ve sinema sektöründeki oyunculuk deneyimiyle geniş kitlelere ulaşan sanatçının müzik hayatına başlamadan önceki müezzinlik deneyimi, bugün hala duyanları şaşırtıyor ve konuşulmaya devam ediyor.

 

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