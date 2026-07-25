Gülşen'e Rekor Ücret! Kahve Markasıyla Anlaşan Ünlü Popçunun Reklam Kazancı Dudak Uçuklattı!

Şarkıcı Gülşen bir kahve markasının reklam yüzü oldu. Çekimleri tamamlanan ünlü popçunun bu anlaşmadan 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Gülşen'e Rekor Ücret! Kahve Markasıyla Anlaşan Ünlü Popçunun Reklam Kazancı Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 16:19

Sahne performansları, dikkat çeken cesur kıyafet tercihleri ve hit şarkılarıyla magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan Türk pop müziğinin güçlü ismi Gülşen bu kez imza attığı dev reklam anlaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkılarıyla olduğu kadar ticari iş birlikleriyle de adından söz ettiren ünlü popçu bir kahve markasının yeni reklam kampanyasının yüzü olarak kamera karşısına geçti. Reklam çekimlerini başarıyla tamamlayan yıldız ismin bu projeden aldığı öne sürülen astronomik ücret ise magazin kulislerinde adeta bomba etkisi yarattı.

20 Milyon TL'lik Dev Sözleşme İddiası

Müzik kariyerindeki yoğun konser maratonunu aralıksız sürdüren Gülşen dijital ve geleneksel mecralarda yayınlanacak yeni kampanya kapsamında markanın ekran yüzü oldu. Magazin basınına sızan kulis bilgilerine ve iddialara göre ünlü sanatçının bu marka iş birliği karşılığında tam 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Rekor olarak nitelendirilen bu dudak uçuklatıcı rakam hakkında ne ünlü popçudan ne de kahve markası yetkililerinden henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Umut Akyürek İle Yaşadığı Hukuk Savaşı Da Gündemde

Geniş kitleler tarafından takip edilen sanatçı, son dönemde meslektaşı Umut Akyürek ile yaşadığı sert polemik ve mahkeme süreciyle de adından sıkça söz ettirmişti. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul'un sosyal medyadaki tepki çeken bir videosunun ardından Gülşen ve Hadise'yi hedef alarak gençlere kötü örnek oluyorlar şeklindeki çıkışı ipleri germişti. Kendisine hakaret edildiğini ve tanınırlığından faydalanılmak istendiğini belirten Gülşen Akyürek hakkında 5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak konuyu yargıya taşımıştı.

2016 yılında ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştiren ve Azur Benan adında bir erkek çocuk annesi olan ünlü popçu aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı sürdürürken reklam projeleri ve davalarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Son Pozlarına Beğeni Yağdı Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Son Pozlarına Beğeni Yağdı
Yükseklik Korkusuna Rağmen Zirveye Çıktı! İşte O İsim: Hande Yener Yükseklik Korkusuna Rağmen Zirveye Çıktı! İşte O İsim: Hande Yener
İddialı Başlayacaktı Ama Olmadı: Emre Bey Bir Kez Daha Kadro Dışı Kaldı! İddialı Başlayacaktı Ama Olmadı: Emre Bey Bir Kez Daha Kadro Dışı Kaldı!
Teklif Üstüne Teklif Yağıyordu: Hazal Subaşı Sonunda Anlaşmaya Vardı! Teklif Üstüne Teklif Yağıyordu: Hazal Subaşı Sonunda Anlaşmaya Vardı!
Rafet El Roman Hakkında Ezber Bozan Gerçek: Meğer İlk Konserini Orada Vermiş! Rafet El Roman Hakkında Ezber Bozan Gerçek: Meğer İlk Konserini Orada Vermiş!
Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!