Gülşen'e Rekor Ücret! Kahve Markasıyla Anlaşan Ünlü Popçunun Reklam Kazancı Dudak Uçuklattı!

Sahne performansları, dikkat çeken cesur kıyafet tercihleri ve hit şarkılarıyla magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan Türk pop müziğinin güçlü ismi Gülşen bu kez imza attığı dev reklam anlaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkılarıyla olduğu kadar ticari iş birlikleriyle de adından söz ettiren ünlü popçu bir kahve markasının yeni reklam kampanyasının yüzü olarak kamera karşısına geçti. Reklam çekimlerini başarıyla tamamlayan yıldız ismin bu projeden aldığı öne sürülen astronomik ücret ise magazin kulislerinde adeta bomba etkisi yarattı.

20 Milyon TL'lik Dev Sözleşme İddiası

Müzik kariyerindeki yoğun konser maratonunu aralıksız sürdüren Gülşen dijital ve geleneksel mecralarda yayınlanacak yeni kampanya kapsamında markanın ekran yüzü oldu. Magazin basınına sızan kulis bilgilerine ve iddialara göre ünlü sanatçının bu marka iş birliği karşılığında tam 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Rekor olarak nitelendirilen bu dudak uçuklatıcı rakam hakkında ne ünlü popçudan ne de kahve markası yetkililerinden henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Umut Akyürek İle Yaşadığı Hukuk Savaşı Da Gündemde

Geniş kitleler tarafından takip edilen sanatçı, son dönemde meslektaşı Umut Akyürek ile yaşadığı sert polemik ve mahkeme süreciyle de adından sıkça söz ettirmişti. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul'un sosyal medyadaki tepki çeken bir videosunun ardından Gülşen ve Hadise'yi hedef alarak gençlere kötü örnek oluyorlar şeklindeki çıkışı ipleri germişti. Kendisine hakaret edildiğini ve tanınırlığından faydalanılmak istendiğini belirten Gülşen Akyürek hakkında 5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak konuyu yargıya taşımıştı.

2016 yılında ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştiren ve Azur Benan adında bir erkek çocuk annesi olan ünlü popçu aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı sürdürürken reklam projeleri ve davalarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.