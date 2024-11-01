Yudaer Okur'a 50 yaş kutlaması

29 Ekim doğumlu olan Yurdaer Okur, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir gün gecikmeli olarak doğum gününü kutladı. Partiye katılanlar arasında yakın dostları ve meslektaşları Caner Topçu, Olgun Toker, Burak Can ve Emre Bulut gibi isimler de vardı.

Doğum günü için özel olarak hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Okur, “Yarım yüzyıla adım atıyoruz, heyecanlıyım. Oyundan çıktım, ‘Bir ıslak hamburger yiyip dönerim’ dedim. Buraya gelip bu sürprizi görünce çok şaşırdım. İlk kez böyle bir sürpriz yaşıyorum!" dedi. Cumhuriyet’in 101. yılını da anan başarılı oyuncu, 29 Ekim’de doğmuş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çocukken de Cumhuriyet Bayramı bizim için her zaman birinci sıradaydı,” ifadelerini kullandı.

Yeni yıla dair umutlarını da paylaşan Yurdaer Okur, “Umarım 2025 yeni projeler ve oyunlarla dolu bir yıl olur. Her açıdan daha güzel bir yıl olacağına inanıyorum,” diyerek geleceğe dair pozitif düşüncelerini ifade etti.