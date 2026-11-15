Icardi'nin Yeni Aşkına Wanda Nara'dan Zehir Gibi Sözler!

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'i hedef aldı! Ev satın alma ve çocuklarla ilgili ağır iddialarıyla sosyal medyada gündem yarattı.

Icardi'nin Yeni Aşkına Wanda Nara'dan Zehir Gibi Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 12:00

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara futbolcunun yeni sevgilisi China Suárez'i hedef alan açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı. Instagram hesabından peş peşe ağır ifadeler kullanan Nara, Suárez'in Türkiye'deki yaşamından ev satın alma sürecine kadar pek çok konuda dikkat çeken iddialar ortaya attı. Üstelik tartışmanın içine çocukları da dahil etti. İkilinin arasındaki gerilim bu kez sosyal medyaya oldukça sert yansıdı.

Wanda Nara'dan China Suárez'e Olay Yaratan Suçlamalar

Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda China Suárez'in ev satın alma süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Nara'nın öne sürdüğüne göre Suárez Şilili bir adamı tehdit edip dolandırarak bir ev satın aldı. Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Nara, Suárez'in evi alabilmek için parasının yetmediğini bu nedenle Türkiye'de yaşayan bir aileden eksik kalan parayı istediğini ileri sürdü. Ayrıca bu süreçte Mauro Icardi'nin de devreye girdiğini ima etti.

Elbette bunların Wanda Nara'nın kendi açıklamalarında yer alan iddialar olduğunu doğrulanmış bilgiler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtelim.

“Benim Gibi Yapmayı Öğren” Diyerek Ağır Konuştu

Nara'nın paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm ise China Suárez'in kariyerini hedef aldığı sözler oldu. Ünlü isim Suárez'in bugüne kadarki başarılarının kendisine doğru düzgün bir ev bile kazandırmadığını öne sürdü.

Ardından cinsel içerikli ve oldukça aşağılayıcı ifadeler kullanarak kendisini örnek gösterdi. Bu sözler ikili arasındaki kişisel gerilimin ne kadar sert bir noktaya taşındığını bir kez daha gösterdi.

Tartışmaya Çocukları da Dahil Etti

Wanda Nara'nın açıklamalarındaki en hassas konu ise çocuklarla ilgili suçlamalarıydı. Kendi çocuklarını şiddetten uzaklaştırmayı başardığını söyleyen Nara, China Suárez'in de çocuklarının benzer durumlar yaşadığını iddia etti.

“Çocuklarını Bu Zarardan Uzaklaştır”

Paylaşımının sonunda Suárez'e çocuklarını koruması yönünde seslenen Nara, oldukça sert ifadelerini sürdürdü. Böylece Icardi'nin eski eşi ile yeni sevgilisi arasındaki tartışma yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Ancak ortaya atılan suçlamaların henüz bağımsız şekilde doğrulanmadığını da unutmamak gerekiyor.

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