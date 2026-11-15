Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e Zehir Zemberek Sözler!

Haluk Bilginer'in Türk sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Talat Bulut, meslektaşını İngiliz vatandaşlığı üzerinden hedef alarak sert konuştu.

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e Zehir Zemberek Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 12:46

Oyuncu Talat Bulut, Haluk Bilginer'in yıllar önce yaptığı bir açıklama nedeniyle meslektaşına sert çıktı. Bilginer'in “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” ifadesinin kullanılmasını önermesi yeniden gündeme gelince tartışmaya Bulut da dahil oldu. Üstelik ünlü oyuncunun sözleri hiç de yumuşak değildi. Bilginer'in İngiliz vatandaşlığına da değinen Bulut yaptığı açıklamayla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Haluk Bilginer'in Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündemde

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama aslında yeni değil. Usta oyuncu Haluk Bilginer geçmişte katıldığı bir söyleşide “Türk sineması” ifadesinin kendisine doğru gelmediğini söylemiş ve bunun yerine “Türkiye sineması” denmesini önermişti.

Aradan geçen zamana rağmen Bilginer'in bu sözleri yeniden konuşulmaya başladı. Sinemanın nasıl tanımlanması gerektiği üzerine başlayan tartışma farklı isimlerin de konuya dahil olmasıyla büyüdü.

Talat Bulut'tan Çok Sert Tepki: “Nankörlük!”

14 Kasım'da Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen özel gösterime katılan Talat Bulut etkinlik sonrasında konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Yönetmen Orhan Oğuz'un Her Şeye Rağmen filminin gösteriminde bulunan oyuncu Haluk Bilginer'in açıklamasını doğru bulmadığını açıkça ortaya koydu. Bulut, Bilginer'in İngiliz vatandaşlığına dikkat çekerek oldukça sert ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu “Türkiye'de meşhur olup Türkiye'de çok para kazanan bir İngiliz vatandaşının 114 yıllık Türk sineması kimliğini değiştirmesi bir nankörlüktür” diyerek tepkisini dile getirdi.

Orhan Oğuz ve Şerif Sezer de Sessiz Kalmadı

Tartışma sırasında yalnızca Talat Bulut konuşmadı. Gösterimde bulunan yönetmen Orhan Oğuz da kendi görüşünü net bir şekilde ortaya koydu. Oğuz “Saçmalamasınlar tabii ki Türk sineması” sözleriyle Bilginer'in önerisine katılmadığını gösterdi.

Oyuncu Şerif Sezer de tartışmaya kısa ama net bir yanıt verdi: “Türk sineması tabii ki.”

Böylece Haluk Bilginer'in yıllar önceki sözleri yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Bakalım bu açıklamaların ardından Bilginer cephesinden yeni bir yanıt gelecek mi?

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