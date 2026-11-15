Emel Sayın'dan Dikkat Çeken Miras Çıkışı: “Beni Çok Rahatsız Ediyor”

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Emel Sayın özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta sanatçıya vasiyet ve miras konusu da soruldu. Ancak Sayın'ın bu konudaki sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Bugüne kadar vasiyet hazırlamayı hiç düşünmediğini söyleyen sanatçı ailesiyle arasında miras yüzünden herhangi bir sorun yaşanmasını da kesinlikle istemediğini dile getirdi.

Miras Konusu Emel Sayın'ı Rahatsız Ediyor

Son günlerde Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışmalar sanat dünyasında miras konusunu yeniden gündeme taşımıştı. Tam da böyle bir dönemde Emel Sayın'a yöneltilen vasiyet sorusu, sanatçının bu konudaki düşüncelerini ortaya çıkardı.

Sözcü'nün aktardığına göre Sayın miras meselesinin kendisini pek mutlu etmediğini belirterek aileler arasında zaman zaman hiç beklenmedik sorunların çıkabildiğini söyledi.

Usta sanatçı bu konunun kendisini rahatsız ettiğini açıkça ifade ederken aslında aile bağlarının maddi meseleler yüzünden zarar görmesini istemediğini de göstermiş oldu.

“Yeğenlerimi Evlat Gibi Seviyorum”

Emel Sayın ailesinin büyük bir bölümünü kaybettiğini anlatırken yeğenlerinden de sevgiyle bahsetti. Onları kendi evlatları gibi gördüğünü söyleyen sanatçı aralarında miras nedeniyle tatsızlık yaşanmasını asla istemediğini belirtti.

Bu sözleriyle ailesine verdiği değeri bir kez daha ortaya koyan Sayın miras konusunun kendisi için neden hassas olduğunu da anlatmış oldu.

Vasiyet Hazırlamayı Hiç Düşünmemiş!

Peki Emel Sayın'ın hazırlanmış bir vasiyeti var mı? Bu soruya verdiği yanıt oldukça netti. Sanatçı bugüne kadar miras konusunu hiç düşünmediğini söyledi.

Ailesinin birbirine bağlı olduğunu ve her şeyi ortaklaşa paylaştıklarını belirten Sayın bu nedenle ileride herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Görünen o ki Emel Sayın için önemli olan geride bırakılacak maddi şeylerden çok ailesiyle arasındaki sevgi ve güzel ilişkilerin korunması. Vasiyet konusuna yaklaşımı da tam olarak bunu anlatıyor.