“Aldatsaydı Asarlardı!” Ezgi Mola’dan Eski Eşi Hakkında Şaşırtan Sözler

Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile boşanmasının nedenini anlattı. Aldatma iddialarına sert çıkan oyuncunun sözleri ayrılığa bakışıyla herkesi şaşırttı!

“Aldatsaydı Asarlardı!” Ezgi Mola’dan Eski Eşi Hakkında Şaşırtan Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 11:51

Ünlü oyuncu Ezgi Mola Mustafa Aksakallı ile yollarını ayırmasının ardından ortaya atılan aldatma iddialarına sonunda açıklık getirdi. Katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Mola eski eşini savunurken ayrılık kararının arkasındaki nedeni de anlattı. Üstelik söyledikleri ilişkiler konusunda pek çok kişinin yeniden düşünmesini sağlayacak türdendi.

Ayrılık Sonrası Aldatma İddiaları Gündem Olmuştu

Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çift Haziran 2025'te ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından sosyal medyada dedikodular peş peşe gelmişti.

Özellikle aldatma iddiaları kısa sürede gündem olmuş birçok kişi ayrılığın arkasında başka bir neden aramaya başlamıştı. Mola, Ritmini Bul programında o günleri hatırlarken insanların hemen kötü bir senaryo yazmasına tepki gösterdi. Hatta o dönem söylediği “Aldatsaydı asarlardı çocuğu” sözünü yeniden hatırlattı.

“Mustafa Dünyanın En İyi Kalpli İnsanlarından Biri”

Eski eşi hakkında konuşurken oldukça açık olan Mola, Mustafa Aksakallı'nın gerçekten çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Hakkını yemek istemediğini belirten oyuncu aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığının da altını çizdi.

Peki ortada aldatma yoksa çift neden ayrılmıştı? Mola'nın bu soruya verdiği cevap aslında oldukça düşündürücüydü.

“İyi İnsan Olmak Yetmiyor”

Ezgi Mola ayrılık nedenini anlatırken Bertolt Brecht'in “Madem İyisin” şiirinden örnek verdi. Ona göre bir insanın iyi kalpli olması iki kişinin birlikte mutlu olacağı anlamına gelmiyor.

Oyuncu “Önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin” diyerek ilişkilerde karşılıklı uyumun önemine dikkat çekti. Yani mesele yalnızca iyi biri olmak değil birbirine de iyi gelebilmek.

Dostlukları Bitmesin Diye Evlilikten Vazgeçtiler

Mola'nın açıklamalarındaki en güzel detay ise ayrılık kararına bakışıydı. İlişkiyi bitirmenin her zaman kötü bir son anlamına gelmediğini söyleyen oyuncu Mustafa Aksakallı ile arkadaşlıklarını ve güzel dostluklarını kaybetmemek için evliliklerini sonlandırmayı tercih ettiklerini anlattı.

Kısacası Ezgi Mola her ayrılığın arkasında ihanet ya da büyük bir kavga olmak zorunda olmadığını hatırlattı. Bazen iki insan birbirine değer verse de aynı hayatı paylaşmakta zorlanabiliyor. Onun anlattığı hikâye de tam olarak bunu gösteriyor.

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