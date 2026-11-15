Astronomik Konser Ücretleri Mahsun Kırmızıgül'ü Çileden Çıkardı!

Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı konserleri için konuşulan astronomik ücretlere tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, kendisine gelen telefonları da anlattı!

Astronomik Konser Ücretleri Mahsun Kırmızıgül'ü Çileden Çıkardı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 14:23

Yılbaşı yaklaşırken ünlü şarkıcıların sahne ücretleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. Özellikle bazı sanatçıların yılbaşı gecesi için istediği öne sürülen astronomik rakamlar magazin dünyasında konuşulurken konuya Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu. Kıbrıs'ta sahne almadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı ortaya atılan ücretlere tepki gösterdi. Hatta bu rakamlar yüzünden telefonlarının susmadığını söyleyerek yaşadığı ilginç durumu da anlattı.

Mahsun Kırmızıgül'den Yılbaşı Ücretlerine Sitem

Kıbrıs'ın 43'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Mahsun Kırmızıgül konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Gazetecilerin yılbaşı konserleri ve sanatçıların aldığı ücretlerle ilgili sorularını yanıtlayan şarkıcı konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü söyledi.

Kırmızıgül, konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. 'Nasılsın, iyi misin?' diye soruyorlar. Abartılıyor kardeşim.”

Anlaşılan o ki yılbaşı konser ücretleriyle ilgili haberler yalnızca magazin takipçilerinin değil sanatçıların yakın çevresinin de dikkatini çekmiş durumda. Kırmızıgül de kendisine gelen telefonlardan biraz dert yanmış oldu.

“Sinemayı Özlüyorum” Diyerek İçini Döktü

Sohbet sırasında konu yalnızca konser ücretleriyle sınırlı kalmadı. Sinema sektörünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da değinen Mahsun Kırmızıgül sektörün toparlanması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Ünlü sanatçı “Herkes taşın altına elini koymalı. Sen ben meselesi değil, biz olmalıyız” diyerek birlik mesajı verdi.

Sinemanın kendisi için hâlâ çok özel bir yeri olduğunu belirten Kırmızıgül “Sinema her zaman gönlümde yatan bir aslan” sözleriyle bu alana duyduğu özlemi dile getirdi.

Sahne Gösterilerinde Artık Hikâye Anlatıyor

Sahne performanslarına da değinen Kırmızıgül artık yalnızca şarkı söylemenin yeterli olmadığını düşünüyor. Çocukluk görüntülerini kullanarak sahnede düet yaptığını anlatan sanatçı izleyicilere bir hikâye sunmanın önemini vurguladı.

Anlaşılan Mahsun Kırmızıgül hem müzikte hem sinemada izleyicilere farklı deneyimler yaşatmanın peşinde.

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