Erkan Kolçak Köstendil Çukur'u Sildi! Yapay Zeka Skandalı Büyüyor

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin sevilen karakteri Vartolu Sadettin bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ay Yapım bünyesindeki yapay zeka stüdyosu AI Yapım tarafından hazırlanan Çukur Vartolu projesinde Erkan Kolçak Köstendil'in dijital kopyasının kullanılması tartışma yarattı. Üstelik iddialara göre oyuncunun bu çalışmadan haberi ve izni yoktu. Önce Köstendil'den tepki geldi ardından Oyuncular Sendikası da sessiz kalmadı.

Erkan Kolçak Köstendil'in Dijital Kopyası İzni Olmadan mı Kullanıldı?

Tartışma WAIFF isimli festivalde gösterilen yapay zeka destekli projeyle ortaya çıktı. Ay Yapım'ın yapay zeka prodüksiyon stüdyosu AI Yapım tarafından hazırlanan Çukur Vartolu projesinde dizide Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in dijital figürüne yer verildi.

Ancak asıl mesele oyuncunun bu dijital kopyanın oluşturulmasına onay vermediğini belirtmesiyle başladı. Yani yıllarca emek verdiği karakterin dijital dünyadaki yeni versiyonu kendisinin rızası olmadan gündeme gelmişti.

Oyuncular Sendikası'ndan Çok Net Açıklama

Olayın büyümesi üzerine Oyuncular Sendikası da resmi bir bildiri yayımladı. Sendika hiçbir insanın görüntüsünün ve sesinin açık rızası olmadan dijital ortamda kopyalanamayacağını vurguladı.

Açıklamada oyuncuların geçmişte canlandırdıkları karakterler üzerinden sınırsız şekilde dijital performans üretilemeyeceğinin altı çizildi. Ayrıca kişinin hiç söylemediği sözlerin veya yapmadığı davranışların dijital kopyası üzerinden kendisine mal edilmesinin ciddi hak ihlallerine yol açabileceği belirtildi.

Sendika, Köstendil'in yanında olduklarını ve haklarını korumak için gerekli adımları atacaklarını da duyurdu.

Köstendil'den İmalı Paylaşım! Çukur Fotoğraflarını Sildi

Erkan Kolçak Köstendil ise tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Projede kullanılan görseli paylaşan oyuncu ironik bir dille yapay zeka teknolojisini övdükten sonra görüntünün kime benzediğini takipçilerine sordu.

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Köstendil yıllarca rol aldığı Çukur dizisine ilişkin Instagram hesabındaki eski paylaşımlarını da sildi.

Yaşananlar yapay zekanın oyuncuların görüntü ve seslerini kullanma sınırları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Görünen o ki bu mesele daha uzun süre konuşulacak.