Zeynep Bastık ve Emre Aydın’ın yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren “Belki Bir Gün Özlersin”in akustik düeti, YouTube’da gördüğü yoğun ilgi ve dinleyicilerden gelen istek üzerine 20 Kasım’da tüm dijital müzik platformlarında yayımlandı

2006 Yılının Unutulmaz Şarkısı Akustik Yorumla Yeniden Hayat Buldu

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Zeynep Bastık ve rock müziğin önemli temsilcilerinden Emre Aydın, “Belki Bir Gün Özlersin”in akustik versiyonu için bir araya geldi. Youtube’da yayımlanmasının ardından yoğun ilgi gören düet, 20 Kasım’da tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Zeynep Bastık’ın YouTube’da sürdürdüğü akustik serisi kapsamında yayımlanan düet, dinleyicilerden gelen yoğun istek üzerine dijital müzik platformlarına taşındı.

Emre Aydın’ın 2006 yılında yayımlanan Afili Yalnızlık albümünde yer alan “Belki Bir Gün Özlersin”, iki sanatçının ortak yorumuyla akustik bir düzenlemede yeniden hayat buluyor. Zeynep Bastık’ın kendine özgü vokal karakteri ile Emre Aydın’ın yorumunu buluşturan çalışma, farklı kuşaklardan dinleyicileri aynı şarkıda bir araya getiriyor.

Klip Yönetmeni Mali Ergin

İki sanatçının birlikte kamera karşısına geçtiği müzik videosunun yönetmenliğini Mali Ergin üstleniyor.

Zeynep Bastık ve Emre Aydın’ın birlikte seslendirdiği “Belki Bir Gün Özlersin (Akustik)”, Hypers Music etiketiyle 20 Kasım’da tüm dijital müzik platformlarında yayında.