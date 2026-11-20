Genç kuşağın dikkat çeken isimleri Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'yi başrollerinde bir araya getiren yeni dizi Çiçekçi Kız dijital yayın platformu TOD ekranlarında yayın hayatına başladı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Deniz Akçay'ın üstlendiği yapım romantik komedi ile polisiye unsurlarını aynı hikayede harmanlayarak izleyicilere temposu yüksek ve eğlenceli bir atmosfer sunuyor.

Hayallerinin Peşindeki Nilüfer ve Gizli Polis Faruk’un Kesişen Yolları

Dizide Helin Kandemir hayallerinin peşinden giderek kendi çiçekçi dükkânını açan Nilüfer karakterine hayat verirken Hakan Çelebi ise gizli görevdeki polis memuru Faruk rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Birbirine taban tabana zıt karakterlere sahip iki insanın aynı dükkânda bir araya gelmesiyle başlayan hikâye, beklenmedik gelişmeler ve sürprizlerle dolu bir serüvene dönüşüyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu ve Yayın Günü

Çiçekçi Kız dizisinin kadrosunda başrol ikilisine deneyimli ve genç oyunculardan oluşan geniş bir ekip eşlik ediyor. Yapımda Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu da önemli roller üstleniyor.

Deniz Akçay imzalı Çiçekçi Kız her Perşembe günü yeni bölümleriyle TOD platformunda izleyicilerle buluşmaya devam edecek.