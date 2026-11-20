NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Melek Aslan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizideki rol arkadaşı Devrim Özkan ile aynı projede yeniden bir araya gelen Çiftçi filmin gala gecesindeki iddialı görünümüyle geceye damgasını vurdu.

Lila Tonlarında Fırfırlı Tasarım İle Romantik Şıklık

Ülkü Hilal Çiftçi’den “Türk sineması” vurgusu. https://t.co/HDwIfY4HVz — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) November 18, 2026

Aşk Tesadüfleri Sever 3 galasında tercih ettiği mini elbiseyle tüm bakışları üzerinde toplayan Ülkü Hilal Çiftçi lila tonlarındaki zarif seçimiyle beğeni kazandı. Baştan aşağı uzanan yoğun fırfır ve volan detaylarıyla hareketli bir siluet oluşturan tasarım katmanlı yapısıyla romantik bir görünüm sergiledi.

Saçı Makyajı ve Kombini Sosyal Medyadan Tam Not Aldı

Ülkü Hilal Çiftçi, “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin galasında lila renkli elbisesiyle dikkat çekti. https://t.co/ytlL9HS4Xu — Bulvar Magazin (@BulvarMagazine) November 19, 2026

Uzun kollu ve yüksek yakalı elbisenin transparan tül dokusu kombinin zarafetini pekiştirirken genç oyuncu stilini ince bantlı gümüş tonlarında topuklu ayakkabılarla tamamladı. Saç ve makyaj uyumuyla da öne çıkan Ülkü Hilal Çiftçi'nin gala kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Takipçileri genç oyuncunun görünümü için "Harika görünüyor", "Çok ama çok güzel", "Başka bir aurası var", "Saçı, makyajı, harika", "Pırıl pırıl görünüyor" ve "Su gibi" şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.