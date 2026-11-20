Birce Akalay önceki gün Bebek İskelesi'nde Eminönü vapuruna binmek üzereyken basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Tarihi Yarımada'ya duyduğu ilgiyi dile getiren ünlü isim hem semt özlemini hem de sevgilisi Hakan Kurtaş ile süren ilişkisindeki son durumu samimi ifadelerle paylaştı.

"Bayağıdır Gitmedim Biraz Gezmek İstiyorum"

Bebek'te toplu taşıma tercihiyle dikkat çeken Birce Akalay, Eminönü ve Sirkeci çevresine duyduğu sevgiyi gazetecilerle paylaştı. Uzun süredir bölgeye gidemediğini belirten ünlü oyuncu vapur saatini kaçırmamak adına ayaküstü gerçekleşen sohbeti kısa tutarak şunları söyledi:

"Ben çok severim Eminönü ve Sirkeci'yi. Bayağıdır gitmedim biraz gezmek istiyorum."

Hakan Kurtaş Sorularına Kısa ve Net Yanıt

Basın mensuplarının bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş hakkındaki sorularını da geri çevirmeyen Birce Akalay ilişkilerinin yolunda gittiğini vurguladı. Akalay "Hakan çok iyi ben çok iyiyim. Keyfimiz çok yerinde ama vapur kaçacak" diyerek gülümsedi ve ardından iskeleye giriş yaparak Eminönü yolculuğu için vapura bindi.