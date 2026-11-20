Başrolünü Devrim Özkan ile paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Mehmet Günsür bu kez 20 yaşındaki oğlu Ali ile magazin gündeminin merkezinde yer aldı. Filmin galasında baba-oğulun birlikte verdiği poz büyük ilgi görürken Ali Günsür'ün boyunun babasını geçtiği ve annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 Galasında Baba-Oğul Pozu

Türk sinemasının sevilen yapımlarından Aşk Tesadüfleri Sever serisinin üçüncü filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı gecede ünlü oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ali Günsür de yer aldı.

Galada yan yana objektiflere yansıyan baba ve oğlun karesi sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar Ali Günsür için "Babasını geçmiş", "Annesine benziyor" ve "Tıpkı annesi" ifadelerini kullanarak benzerlik ve boy farkı üzerine çok sayıda yorum yaptı.

Katerina Mongio Yorumlarına Net Tepki Vermişti

Mehmet Günsür kısa süre önce eşi Katerina Mongio ile katıldığı bir festivalin ardından sosyal medyada yapılan eleştirilerle de gündeme gelmişti. Mongio'nun görünümüne yönelik "Annesi gibi duruyor" ve "Doğallık ve bakımsızlık arasında ince bir çizgi var" şeklindeki yorumlara tepki gösteren Günsür tavrını "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir" sözleriyle ortaya koymuştu.