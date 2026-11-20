Televizyon ve dizi sektörünün deneyimli yapımcılarından Faruk Turgut sektörde yaşanan kriz ve maliyet baskısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sürelerin kısaltılması ve prodüksiyon süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Gold Film'in sahibi hem bölüm süreleri hem de kanallar arası koordinasyona dair net görüşler paylaştı. İşte detaylar...

Bölüm Süresi ve İkinci Ekip Vurgusu

Sektördeki sıkışıklığa karşı somut adımlar atılması gerektiğini dile getiren Faruk Turgut bölüm sürelerinin 110 dakikaya çekilmesi yönündeki önerisini paylaştı. Senaristlerin üretim yükünün azaltılması gerektiğini belirten yapımcı çözüm yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Bizim önerimiz 110 dakikaya düşmek. En azından ikinci ekipleri biraz daha hafifletmek. İçerik konusunda da yazarları rahatlatmak lazım."

"Kanallar Arasında Uyum Görmüyorum"

Maliyet kalemlerindeki olası rahatlamaya da işaret eden Faruk Turgut ikinci ekiplerde 3-5 milyon TL bandında bir tasarruf imkanı doğabileceğini ifade etti. Sektördeki ortak hareket etme eksikliğine de dikkat çeken ünlü yapımcı "İkinci ekiplerin 3-5 milyon TL civarında indirimi söz konusu olabilir. Kanallar arasında bir uyum olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle tablonun zorluklarına işaret etti.