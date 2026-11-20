Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan köklü kariyeriyle Türk izleyicisinin gönlünde özel bir yer edinen usta oyuncu Seray Gözler, Cemre Onaylı'nın hazırlayıp sunduğu Cemre ile TBT programına konuk oldu. Eski gazete kupürleri eşliğinde geçmişe uzanan programda Gözler Adana'da başlayan çocukluk anılarından unutulmaz dizi projelerine, dünyaca ünlü yıldızlara ses verdiği yıllardan Zeki Alasya ve Şevket Altuğ ile paylaştığı set hatıralarına kadar pek çok konuyu içtenlikle anlattı.

"Gazeteci Olmak İstiyordum"

Nostalji denildiğinde aklına ilk olarak doğup büyüdüğü Adana'nın geldiğini ifade eden Seray Gözler Adana'dan İstanbul'a uzanan sanat yolculuğunu ve Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı yıllarını paylaştı. Öğrencilik döneminde gazeteci olmayı hayal ettiğini söyleyen usta sanatçı, lise yıllarında oyuncu bulunamayan bir anda sahneye çıkmasıyla oyunculuk serüveninin başladığını belirtti.

Tiyatroya duyduğu tutkunun hiç eksilmediğini vurgulayan Gözler Kaktüs Çiçeği oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülünün kariyerindeki özel yerini hatırlattı. Türkiye'nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger'in hayatını sahneye taşımanın kendisini derinden etkilediğini dile getiren sanatçı, oynadığı her eserin hayatında ayrı bir iz bıraktığını ifade etti.

"Beni Hâlâ Sesimden Tanıyorlar"

1986 yılında yayımlanan Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Seray Gözler, unutulmaz yabancı dizi Yalan Rüzgârı'nda tam sekiz yıl boyunca Ashley karakterini seslendirdiği dönemi de andı. Julia Roberts, Glenn Close ve Sharon Stone gibi dünya starlarına Türkçe ses verdiğini hatırlatan Gözler, seslendirme çalışmalarını neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"Beni hâlâ sesimden tanıyorlar. O dönemde sesimin oyunculuğumun önüne geçtiğini fark ettim ve bu sebeple seslendirme yapmayı bıraktım."

"Süper Baba İçin Üç Gün Düşündüm"

Sohbetin öne çıkan başlıklarından biri de Türk televizyon tarihinin klasikleşen yapımı Süper Baba oldu. 1993 yılında dizide Fiko'nun eski eşine hayat veren Seray Gözler, teklifi kabul etmeden önce üç gün düşünme süresi istediğini anlattı. Set ortamından övgüyle söz eden sanatçı, "İyi ki onlarla çalışmışım. Çok güzel bir ekiptik" ifadelerini kullandı.

Dizide Şevket Altuğ'un canlandırdığı karaktere Çengelköy Romeo'su lakabını bizzat kendisinin taktığını söyleyen Gözler "Örnekleri yapıldı ama Süper Baba başkaydı" sözleriyle projenin televizyon tarihindeki yerini vurguladı.

"Zeki Alasya Çok Hassas Bir İnsandı"

Yabancı Damat dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği usta sanatçı Zeki Alasya ile ilgili anılarına da değinen Seray Gözler, Alasya'yı ince hassasiyetleri olan çok kıymetli bir insan olarak tanımladı. Meslek hayatında kendisine dokunan tüm çalışma arkadaşlarına saygı duyduğunu belirten Gözler, programın sonunda kendi hayat manşetini şu sözlerle attı:

"Hayatımda önem verdiğim herkese teşekkür ediyorum. Artık beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Her şeye, her gün sıfırdan başlıyorum."