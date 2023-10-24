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YouTube yayıncısı Kadir Akman kimdir? Bulundu mu?

Konya'da online oyun içerikleri üreten YouTuber Kadir Akman, canlı yayında intihar girişiminde bulundu. Polis müdahalesi sonrası kaçarken çeşitli olaylara karışan Akman, daha sonra polise teslim oldu ve mahkeme tarafından tutuklandı. YouTuber Kadir Akman kimdir, kaç yaşında ve bulundu mu?

YouTube yayıncısı Kadir Akman kimdir? Bulundu mu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 11:09

Konya'da online oyun içerikleri üreten YouTube yayıncısı Kadir Akman, canlı yayında intihar tehdidinde bulundu ve ardından dramatik bir kaçış gerçekleştirdi. Olay, takipçileri ve emniyet güçleri için endişe dolu anlar yaşattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde online oyun içerikleri hazırlayan Kadir Akman, geçtiğimiz günlerde canlı yayın esnasında kendi başına tabanca doğrultarak hayatına son vermekle tehdit etti. O anın şokunu yaşayan izleyicilerin hemen ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadir Akman, eve gelen ekiplere kapısını açmayınca, özel harekat timinin müdahalesi devreye girdi. Özel harekat ekipleri, Akman'ın oturduğu daireye ulaşarak beklerken, müzakereci polis memuru da içerideki Akman'ı ikna etmeye çalıştı. Akman, yayına devam ederken "Kimseye zarar vermem" sözleriyle ikna olmayacağını belirtti.

Akman'ın canlı yayını sırasında kapalı otoparktaki otomobiline atlayarak kaçışı, takipçileri ve polisler için endişe dolu anlara neden oldu. Kaçarken çeşitli araçlara da zarar veren Akman'ın otomobiline, özel harekat timi tarafından müdahale edildi. Ancak bu müdahaleye rağmen Akman, olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Daha sonra otomobilin, yakınlarda bir apartman bahçesinde terkedilmiş olarak bulunmasıyla operasyon sonlandırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı aramalar sonucu Akman, sonunda polise teslim oldu.

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