Yoshinori Moriwaki’den Kritik Marmara Depremi Uyarısı: Yüzde 60 Olasılık!

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da 6.2'lik deprem sonrası Marmara’da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem bekleniyor dedi.

Yoshinori Moriwaki’den Kritik Marmara Depremi Uyarısı: Yüzde 60 Olasılık!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-04-2025 10:19

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, dün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 13 saniye süren ve İstanbul’da paniğe neden olan deprem sonrası Moriwaki, Marmara'da büyük deprem riski olduğunu ve bu depremin bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

30 Yıl İçinde Büyük Marmara Depremi Yüzde 60 Olasılıkla Gerçekleşebilir

Moriwaki, Marmara Denizi'nde 30 yıl içinde büyük bir deprem olasılığının yüzde 60 olduğunu açıkladı. “Dünkü deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda meydana geldi. Bu tür depremler, daha büyük bir depremin habercisi olabilir,” diyen Moriwaki, önümüzdeki günlerde artçı sarsıntıların devam etme ihtimaline de dikkat çekti.

Marmara'nın Güney Kolu Zamanını Doldurdu

Deprem uzmanı, Marmara’nın güney kolunda da riskin büyük olduğunu vurguladı. “Güney kol Düzce’den başlıyor, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’ye kadar uzanıyor. Bu bölgede büyük depremler 100 yılda bir olur. Ancak şu an 200 yıllık bir gecikme söz konusu, bu da ciddi bir tehlike anlamına gelir,” ifadelerini kullandı.

Depremi Silivri'den Çok Avcılar ve Büyükçekmece Hissetti

Japon uzman, zeminin önemine dikkat çekti. “Anadolu Yakası yumuşak zemine sahip. Ben Tuzla'da yaşıyorum, depremi çok net hissettik. Ancak en çok hissedilen yerler Avcılar ve Büyükçekmece gibi Avrupa Yakası'ndaki yumuşak zeminli bölgelerdi,” dedi.

Tsunami ve Yıkım Riski Olan Bölgeler: Avcılar, Yeşilköy, Büyükçekmece

Moriwaki, Marmara'da tsunami riskinin de bulunduğunu belirterek, “Denize yakın ve zemini yumuşak bölgelerde tehlike büyük. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece bu riskli bölgeler arasında,” dedi.

Türkiye'nin Depreme Hazırlığı Hayat Kurtarır

Türkiye'nin, Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu belirten Moriwaki, devletin ve halkın hazırlıklı olması halinde deprem kaynaklı hasarların yüzde 70 oranında azaltılabileceğini ifade etti.

Hayat Kurtaran Öneriler: Yaşam Üçgeni ve Acil Çanta

Deprem anında neler yapılması gerektiğine de değinen uzman, şu önerilerde bulundu:

  • Yaşam üçgeninde kalın, dolap veya yatak kenarlarına sığınarak korunmaya çalışın.

  • Merdiven ve asansörlerden uzak durun.

  • Acil durumda kullanılmak üzere düdük, su, çikolata gibi temel ihtiyaçları içeren bir çanta hazırlayın.

  • Sakin kalın, 72 saate kadar susuz hayatta kalınabilir ama hazırlıklı olmak çok önemli.

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