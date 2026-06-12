Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Türkiye'ye Uyarlanan Cevher’i Çekecek!

Yasak Elma, Sadakatsiz ve Bahar gibi reyting rekorları kıran dizilerin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt dünyayı sallayan "High Intellectual Potential" dizisinin yerli uyarlaması Cevher'in başına geçti.

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Türkiye'ye Uyarlanan Cevher’i Çekecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 22:30

Show TV yeni sezonun en iddialı projelerinden biri için düğmeye bastı. Küresel çapta büyük ses getirmiş Fransız yapımı "High Intellectual Potential" dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor. Ekran yolculuğuna "Cevher" ismiyle çıkacak olan yapımın arkasındaki isimse televizyon dünyasında heyecan yarattı. Reyting rekorlarını altüst eden işlerin arkasındaki dahi yönetmen Neslihan Yeşilyurt, projenin yönetmen koltuğuna oturan isim oldu.

Dünyada Fırtınalar Estiren Hikaye

Orijinal versiyonu Fransa’da yayınlandığı dönem kelimenin tam anlamıyla bir fenomene dönüşen dizi kısa sürede 60'tan fazla ülkeye satılarak küresel bir başarı elde etti. Hatta en son Amerika’da "High Potential" ismiyle yeniden çekildiğinde ülkede son yılların en yüksek izlenme oranlarına ulaşan işlerin arasına girdi. Sıra dışı bir kadının varoluş çabasını ve üstün zekasını oldukça akıcı bir dille anlatacak olan yapım şimdiden Türk izleyicisinin de radarına girdi.

Gözler Başrol Oyuncusuna Çevrildi

Neslihan Yeşilyurt’un projeye evet demesiyle birlikte gözler anında oyuncu kadrosuna çevrildi. Yasak Elma, Sadakatsiz ve son olarak Bahar dizisiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yeşilyurt'un projeyi kabul ettiğinin öğrenilmesinin ardından Cevher'in başrolünü kimin canlandıracağı büyük bir merak konusu oldu. Kreatif yapımcılığını Salih Fahlıoğulları'nın üstlendiği, senaryosunuysa Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı Cevher dizisi için şu sıralar yapım ekibi gizli bir cast çalışması yürütüyor. Neslihan Yeşilyurt'un onayından geçecek olan başrol oyuncusunun ise yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

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