Wanda Nara Kazandı mı? Icardi'ye Kritik Mahkeme Kararı

Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim bir türlü sona ermiyor. Boşanmalarının ardından kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti konusunda sık sık karşı karşıya gelen ikili şimdi de pasaport krizi nedeniyle yeniden gündemde. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Wanda Nara'nın başvurusu sonrası Icardi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Yaşanan son gelişme sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Pasaport Tartışması Mahkemeye Taşındı

İddialara göre tartışmanın merkezinde kızlarının pasaport işlemleri yer alıyor. Wanda Nara Icardi'nin gerekli belgeleri imzalamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Arjantin basınında çıkan haberlere göre mahkeme de bu süreçte futbolcu hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Icardi ise belgeleri bilerek imzalamadığını reddetti. Ünlü futbolcu gerekli evrakların kaybolduğunu öne sürerek yaşanan gecikmenin bundan kaynaklandığını savundu.

Icardi Karara Tepki Gösterdi

Yurt dışı çıkış yasağı kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, sürecin hukuki açıdan doğru ilerlemediğini düşündüğünü söyledi. Mahkemenin kararını çok hızlı aldığını savunan futbolcu kendisine tanınan sürenin dolmasını bile beklemeden böyle bir karar verilmesini eleştirdi.

Ayrıca kızlarının İtalyan vatandaşı olduğunu hatırlatan Icardi davanın İtalya'daki yargı makamlarının yetki alanında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Wanda Nara'dan Sert Sözler

Wanda Nara ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda eski eşini sert ifadelerle eleştirdi. Nara çocuklarının belgelerinin imzalanmadığını öne sürerek tüm sorumluluğun Icardi'de olduğunu iddia etti. Ayrıca kızlarının eğitim planlarıyla ilgili de anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Öte yandan tüm bu hukuki süreç devam ederken Galatasaray cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Kulüp Başkanı Dursun Özbek Icardi için bir veda organizasyonu planladıklarını ve Arjantinli futbolcudan gelecek yanıtı beklediklerini söyledi.