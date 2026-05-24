Yonca Evcimik’ten Şoke Eden Sezen Aksu Açıklaması

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Yonca Evcimik yıllar önce yaşanan bir kırgınlığın perde arkasını ilk kez bu kadar açık sözlerle anlattı. Usta sanatçının Sezen Aksu ile arasındaki mesafeye neden olduğu iddia edilen süreç yeniden gündeme taşındı.

Avrupa Planı ve Değişen Dengeler

Yonca Evcimik’in anlattıklarına göre o dönem Türk müziğinin uluslararası arenaya açılması için önemli bir hazırlık yapılıyordu. Avrupa pazarına çıkacak bir isim belirlenmesi sürecinde birçok sanatçının adı masadaydı. Evcimik bu süreçte Sezen Aksu’nun kendisini önerdiğini ancak sonrasında dengelerin değiştiğini ifade etti.

Sanatçı “O dönemde Türkiye’den Avrupa’ya açılacak bir isim arıyorlardı. Sezen Aksu, ‘Yonca Evcimik olsun’ diyor” sözleriyle sürecin başlangıcını anlattı.

Araya Giren İsim ve Değişen Karar

Evcimik’in açıklamasına göre planlar tam netleşmek üzereyken devreye başka isimler girdi. Bu müdahalenin ardından kararın değiştiğini ve farklı bir sanatçının öne çıkarıldığını söyledi. Ünlü isim o dönemde yaşananları şu sözlerle dile getirdi: “Sonra araya biri giriyor ve Tarkan’ı kabul ettiriyorlar.” Bu açıklama müzik dünyasında uzun süredir konuşulan kulis iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

“Önüm Kesildi” Sözleri Dikkat Çekti

Yonca Evcimik yaşadığı kırgınlığı anlatırken en dikkat çeken ifadeyi ise sürecin kişisel boyutuna dair kullandı. Kariyerinde farklı bir yol çizilecekken bunun engellendiğini düşündüğünü belirtti. Sanatçı “Bir yola doğru giderken benim önümü kestiler” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını özetledi. Bu sözler sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yıllar Sonra Gelen Sessiz Hesaplaşma

O dönem yaşananların bugün yeniden konuşulması müzik dünyasında eski defterleri de açtı. Yonca Evcimik’in açıklamaları hem hayranları hem sektör takipçileri tarafından dikkatle değerlendirildi. Kimi kullanıcılar sürecin tamamen dönemin şartlarına bağlı olduğunu savunurken kimileri ise sanatçının duygusal bir kırgınlık yaşadığını ifade etti. Tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem başlıkları arasına girdi.