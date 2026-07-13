Kendall Jenner Annesine Resti Çekti! "Beni Kaybedersin"

Kendall Jenner ile Jacob Elordi aşkı aile içinde krize dönüştü. İddiaya göre Kris Jenner ilişkiyi şova taşımak isteyince ünlü model resti çekti.

Kendall Jenner Annesine Resti Çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 20:54

Kardashian-Jenner ailesinde yine sular durulmuyor. Bu kez gündemin merkezinde Kendall Jenner var. Uzun süredir oyuncu Jacob Elordi ile birlikte olan ünlü model ilişkisini mümkün olduğunca özel yaşamaya çalışıyor. Ancak iddialara göre bu konuda en büyük engel kendi annesi Kris Jenner oldu.

Kendall'ın, aşk hayatının ailelerinin reality şovu The Kardashians'ta konu olmasını istemediği ve bu yüzden annesiyle ciddi bir tartışma yaşadığı konuşuluyor.

Kris Jenner'ın Planı Ortalığı Karıştırdı

Kris Jenner'ın yıllardır kızlarının özel hayatını programın önemli bir parçası haline getirdiği biliniyor. Yeni sezonda da Kendall ile Jacob Elordi'nin ilişkisini ekrana taşımak istediği öne sürülüyor.

İddialara göre Kris bu ilişkinin izleyicilerin ilgisini çekeceğini düşündüğü için yeni sezonun en dikkat çeken hikâyelerinden biri olmasını planlıyor. Fakat Kendall bu fikre kesinlikle sıcak bakmıyor.

Kendall Net Tavrını Ortaya Koydu

Aileye yakın kaynakların iddiasına göre Kendall Jenner annesine oldukça net bir mesaj verdi. İlişkisinin reyting malzemesi yapılmasını istemeyen ünlü modelin bu konuda geri adım atılmaması halinde programdan ayrılmayı bile düşündüğü konuşuluyor.

Kendall'ın kardeşlerinden farklı olarak özel hayatını yıllardır göz önünde yaşamaması da bu tavrının en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Bu Aşkın Mimarı Kylie Jenner Oldu

İddialara göre Kendall ile Jacob Elordi'nin tanışmasında kardeşi Kylie Jenner'ın önemli bir rolü vardı. Kylie'nin sevgilisi Timothée Chalamet ile Jacob Elordi'nin arkadaş olması sayesinde ikili bir araya geldi.

İlk zamanlarda ilişkilerini tamamen gözlerden uzak yaşayan Kendall ve Jacob son aylarda birlikte tatillerde görüntülenmeye başladı. Hatta Jacob'ın Kendall'ı Avustralya'ya götürerek ailesiyle tanıştırdığı da konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Şimdilik ne Kendall Jenner ne de Kris Jenner cephesinden bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak görünen o ki bu ailede aşk kadar aile içi gerilim de uzun süre konuşulmaya devam edecek.

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