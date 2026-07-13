Uzak Şehir'de Şok Ayrılık! Ceren Moray Rakip Kanala Gitti

Uzak Şehir'de Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray için beklenen karar çıktı. Başarılı oyuncu diziye veda etti yeni sezonda rakip kanalda ekranlara dönecek.

Uzak Şehir'de Şok Ayrılık! Ceren Moray Rakip Kanala Gitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 20:11

Uzak Şehir hayranlarının uzun süredir merak ettiği konu sonunda netlik kazandı. Dizide Meryem karakterini canlandıran Ceren Moray yeni sezonda ekranda olmayacak. Bir süredir sosyal medyada "Meryem'in hikâyesi devam edecek mi?" sorusu sık sık gündeme gelirken beklenen karar açıklandı ve başarılı oyuncu diziye veda etti.

Meryem'in Hikâyesi Sona Erdi

Dizinin üçüncü sezon hazırlıkları sürerken izleyiciler özellikle Meryem karakterinin akıbetini konuşuyordu. Sezon finalinin ardından birçok kişi karakterin hikâyesinin tamamlandığını ve yeni sezonda yer almaması gerektiğini savunmuştu. Yapılan son gelişmeyle birlikte bu iddialar doğrulanmış oldu.

Üstelik Ceren Moray, diziden ayrılan tek isim de olmadı. Daha önce Ferit Kaya ve Alper Çankaya'nın da projeye veda etmesi yeni sezonda kadroda önemli değişiklikler yaşanacağının sinyalini vermişti.

Yeni Adresi Belli Oldu

Uzak Şehir defterini kapatan Ceren Moray vakit kaybetmeden yeni projesini seçti. Başarılı oyuncu, yeni sezonda ekrana gelecek Düğünümüz Var dizisiyle anlaşma sağladı. Böylece Moray, farklı bir hikâyeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni dizi şimdiden merak uyandırırken oyuncunun projeyi kabul etmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hayranları Moray'ın yeni karakterini görmek için şimdiden geri sayıma başladı.

Bu Kez Aybüke Olarak Ekranda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre Ceren Moray Düğünümüz Var dizisinde Aybüke karakterini canlandıracak. Aybüke Hatice Aslan'ın hayat verdiği Nermin karakterinin kızı olarak hikâyeye dahil olacak.

Yeni karakteriyle nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden konuşulurken Ceren Moray'ın ekran macerası hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Uzak Şehir'e veda eden başarılı oyuncu yeni sezonda bambaşka bir rolle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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