Dilan Çıtak'ın Manifest Çıkışının Altından Şok Gerçek Çıktı!

Dilan Çıtak bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcı, son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'i hedef alan açıklamalar yaptı. Çıtak grubun yoğun konser temposuna rağmen sosyal sorumluluk projelerinde yeterince yer almadığını savunarak sert eleştirilerde bulundu.

Paylaşımında kendi çalışmalarını örnek gösteren Çıtak konser sayısı az olsa da sokak hayvanları ve yardıma muhtaç canlılar için elinden geleni yaptığını söyledi. Manifest grubunun ise milyonlar kazanmasına rağmen topluma aynı ölçüde katkı sunmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Hayranlara Da Sert Sözler Söyledi

Dilan Çıtak'ın eleştirileri sadece grupla sınırlı kalmadı. Manifest konserlerine yoğun ilgi gösteren hayranları da hedef alan ünlü isim, insanların sadece konserlere gitmek yerine sanatçıların topluma katkılarını da sorgulaması gerektiğini savundu. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kimi kullanıcılar Çıtak'a destek verdi kimileri ise eleştirilerin fazla sert olduğunu söyledi.

Perde Arkasında Başka Bir İddia Var

Tartışmalar sürerken magazin kulislerinde dikkat çeken başka bir iddia konuşulmaya başlandı. İddiaya göre Manifest grubunun öne çıkan isimlerinden Mina Solak bir dönem Dilan Çıtak'ın dans ekibinde yer alıyordu.

Kulislere yansıyan iddialarda Solak'ın kısa sürede yakaladığı büyük başarının iki isim arasında gerilime neden olduğu öne sürüldü. Hatta Çıtak'ın sosyal sorumluluk üzerinden yaptığı çıkışın arkasında bu kişisel geçmişin olabileceği iddia edildi. Ancak bu konuda taraflardan doğrulanmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Gözler Manifest Cephesine Çevrildi

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler şimdi Manifest grubuna ve Mina Solak'a çevrildi. Sosyal medyada büyüyen tartışmaya grubun nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken, Dilan Çıtak'ın açıklamaları da gündemde konuşulmaya devam ediyor.