Sertab Erener'in Yıl Dönümü Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!

Sertab Erener ile Emre Kula'nın mutlu evliliği tam 10 yılı geride bıraktı. Göz önünde olsalar da özel hayatlarını abartılı şekilde yaşamayı tercih etmeyen çift bu anlamlı günü sosyal medyada yaptıkları sade ama duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ünlü şarkıcı eşiyle birlikte çekilen samimi bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımın altına ise sadece evlilik tarihlerini ekleyip "Beraber 10 yıl" notunu düştü. Kısa ama anlamlı bu mesaj kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

10 Yıllık Mutluluk Devam Ediyor

Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula 2016 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Özellikle magazin gündeminden uzak durmaları ve ilişkilerini doğal şekilde sürdürmeleri takipçileri tarafından da takdir ediliyor. Her yeni paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Eşinden Anlamlı Destek

Sertab Erener'in paylaşımı sadece hayranlarından değil eşi Emre Kula'dan da karşılık buldu. Kula eşinin yaptığı yıl dönümü paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaşarak bu özel güne ortak oldu.

Çiftin karşılıklı jesti, takipçileri tarafından "Gerçek aşk böyle olur", "Mutlulukları daim olsun" ve "Maşallah, örnek çift" gibi yorumlarla karşılandı.

Hayranlarından Tebrik Yağdı

Paylaşımın ardından sosyal medyada adeta kutlama mesajları yağdı. Binlerce kişi çifte mutlu yıllar dilerken yıllardır süren uyumlarının bozulmamasını temenni etti.

Magazin dünyasında sık sık ayrılık haberleri gündeme gelirken Sertab Erener ve Emre Kula'nın 10 yıllık evliliklerini aynı sıcaklıkla sürdürmeleri hayranlarının da yüzünü güldürdü. Görünen o ki çift yıllar geçse de birbirlerine ilk günkü sevgiyle bağlı kalmaya devam ediyor.