Kerem Aktürkoğlu Hayatının En Büyük Sevincini Yaşadı!

Kerem Aktürkoğlu için bugün sadece futbol değil hayatının en özel anlarından biri de yaşandı. Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken milli futbolcu antrenman öncesinde aldığı haberle büyük bir mutluluk yaşadı. Eşi Ceren Azak'ın doğum yaptığı ve çiftin ilk bebeklerini kucaklarına aldığı öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu artık bir kız çocuğu babası.

Hem kariyerinde hem özel hayatında güzel günler geçiren yıldız futbolcu bu haberi aldıktan sonra duygusal anlar yaşadı. Takım arkadaşları da bu mutluluğa ortak olmayı ihmal etmedi.

Takım Arkadaşlarından Sürpriz Kutlama

Antrenman başlamadan önce Kerem'in baba olduğu haberi takım içinde kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine Fenerbahçeli futbolcular geleneksel kutlama tüneli oluşturarak milli oyuncuyu alkışlarla karşıladı. Ortaya çıkan samimi görüntüler hem kampta hem sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Teknik heyet de Kerem'i tek tek tebrik ederken idmanın oldukça neşeli geçtiği belirtildi. Takım arkadaşlarının yüzündeki mutluluk da dikkatlerden kaçmadı. Yeni sezon öncesi böylesine güzel bir haberin gelmesi kampın moralini daha da yükseltti.

Taraftarlardan Tebrik Yağdı

Müjdeli haberin duyulmasının ardından sosyal medya adeta kutlama mesajlarıyla doldu. Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Azak'a iyi dileklerini iletti. Birçok kullanıcı minik bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen paylaşımlar yaptı.

Son dönemde hem sahadaki performansı hem de özel hayatındaki mutluluğuyla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu için bu günün ayrı bir anlam taşıdığı konuşuluyor. Kariyerinde yeni hedeflere koşmaya hazırlanan yıldız futbolcu artık hayatındaki en önemli unvanlardan birini de aldı. Bundan sonra onu sadece başarılı bir futbolcu olarak değil aynı zamanda kızının gururlu babası olarak da göreceğiz.