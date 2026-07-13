53 Yaşındaki Seray Sever O Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı!

Seray Sever sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Tatilin tadını çıkaran ünlü sunucu bu kez turuncu mayosuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan kare, sosyal medyada da en çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu. Özellikle fit görüntüsü ve enerjisi takipçilerinden peş peşe övgü dolu yorumlar aldı.

Anneliği Her Şeyin Önüne Koydu

Seray Sever 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenmiş 2022 yılında ise Sofia ve Alya adını verdiği ikiz kızlarını dünyaya getirmişti. Uzun yıllar anne olmayı bekleyen ünlü isim çocuklarının doğumunun ardından hayatındaki önceliklerin tamamen değiştiğini her fırsatta dile getiriyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda çocukları için kariyerine bilinçli olarak ara verdiğini söyleyen Sever geç anne olduğu için kendisini "biraz buldumcuk" diye tanımlamıştı. Çocuklarıyla geçirdiği zamanın kendisi için her şeyden daha değerli olduğunu ifade eden ünlü sunucu bu karardan hiçbir zaman pişman olmadığını da söylemişti.

İşe Dönmeye Kapıyı Tamamen Kapatmadı

Her ne kadar şu sıralar zamanının büyük bölümünü ailesine ayırsa da Seray Sever sevdiği bir proje gelmesi halinde yeniden ekranlara dönebileceğinin sinyalini vermişti. Ancak bunun için çalışma temposunun çocuklarıyla geçirdiği zamanı etkilememesi gerektiğini özellikle vurgulamıştı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Seray Sever'in son tatil karesi de kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Turuncu mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü isim fit görünümüyle dikkat çekti. Takipçileri paylaşımın altına "Hiç değişmiyorsun", "Yıllara meydan okuyorsun", "Harika görünüyorsun" ve "Formunu nasıl koruyorsun?" gibi çok sayıda yorum bıraktı. Seray Sever ise doğal tavırları ve aile odaklı yaşamıyla gündemde kalmaya devam ediyor.