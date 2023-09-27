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YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

YÖK tarafından üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılına dair nasıl bir yol izleneceği konusunda bir açıklama yapıldı. Öğrencilerin ve ailelerin merakla beklediği bu açıklama, eğitimin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek önemli bilgileri içeriyor. YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 12:01

YÖK tarafından üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılına dair nasıl bir yol izleneceği konusunda bir açıklama yapıldı. Öğrencilerin ve ailelerin merakla beklediği bu açıklama, eğitimin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek önemli bilgileri içeriyor.

YÖK'ten yapılan son açıklamalara göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelerin eğitim süreci konusunda bazı illerde farklılıklar olacak. YÖK Başkanı Özvar'ın belirttiği gibi, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversiteler için özel bir düzenleme yapılmıştır.

YÖK'ten Üniversitelerin Eğitim Durumu Hakkında Açıklama

2023-2024 eğitim öğretim yılına dair belirsizlikler, YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamayla netlik kazandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan üniversiteler için özel bir karar alındığını belirten YÖK Başkanı, bu illerdeki üniversitelerin fiziksel durumları, barınma olanakları gibi etkenlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda;

  • Fakülteler ve yüksekokullar bünyesindeki önlisans ve lisans programlarındaki eğitim yönteminin (yüz yüze ya da uzaktan eğitim) hangi program ve sınıflar için geçerli olacağını belirlemek üzere üniversite senatolarına yetki verildi.

  • Yüksek lisans ve doktora programları için de anabilim dalı veya program bazında yüz yüze veya uzaktan eğitim kararı üniversite senatoları tarafından alınacak.

  • Uzaktan eğitim alacak veya yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilere, talep etmeleri halinde, kayıtlı oldukları programa eşdeğer ve aynı öğretim dili olan diğer devlet üniversitelerinde özel öğrencilik hakkı verilmesi kararlaştırıldı.

  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere, talep etmeleri halinde, eğitim öğretim sürelerine dahil edilmeden 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.

Öğrencilerin ve velilerin bu bilgiler ışığında hangi yönde bir eğitim alacaklarına dair kararlarını planlamaları ve üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Eğitim öğretim yılına başlarken tüm öğrencilere başarılar dileriz.

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