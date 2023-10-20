Yok artık! Simpsonlar 10 yıl önceden tahmin etti Avrupa'nın kabusu oldu

Sosyal medyada yeniden gündem olan bir kehanet, popüler animasyon dizisi Simpsonlar'ın 10 yıl önce yayınlanan bir bölümünde ortaya çıktı. Herkes bu dikkat çekici kehaneti konuşuyor.

Simpsonlar animasyon dizisi, geçmişteki kehanetleriyle dünya çapında büyük ilgi uyandırıyor. Normal bir animasyon dizisinin ötesine geçen Simpsonlar, birçok önemli olayı önceden tahmin etmesiyle tanınıyor. Springfield kasabasında yaşayan Simpson ailesinin maceraları, gerçek dünyada da büyük yankı uyandırıyor. Bu dizi, güçlü tahmin yeteneğini her seferinde kanıtlamış gibi görünüyor.

Dizinin yazarları, bu kehanetlerin komplo teorileriyle ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu belirtiyorlar. Onların perspektifine göre, dizide geleceğe dair tahminler yapılmasının ardında yatan neden, sadece birçok farklı konunun işlenmesi ve bu tahminlerin doğal bir sonucu olarak gerçekleşmesi olabilir.

Simpsonlar hayranları, dizinin 10 yıl önce yayınlanan bir bölümünde Amerika ve Avrupa'da toplu taşıma araçları ve otellerde görülen tahtakurularını öngördüğünü iddia ediyorlar. Bu iddia, Simpsonlar'ın tahtakurusu sorununu önceden bildiğine dair güçlü bir argüman sunuyor. Bu kehanet iddiaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Simpsonlar animasyon dizisi, kehanetleri ve ilginç tahmin yeteneği ile gündemdeki yerini koruyor. Bu son kehanet ise dizinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

İnsanlar, Fransa, İngiltere ve ABD'de tahtakurularının yayılma kriziyle başa çıkmaya çalışırken, bir animasyon dizisinin yıllar önce bu olayı öngördüğüne inanıyorlar. Peki, gerçekten de Simpsonlar dizisi bu tahtakurusu krizini önceden mi gördü?

Bir kullanıcı olan 'Curiousususer3', TikTok platformunda "Ucuz Kürsü Romanı (Pulpit Friction)" adlı 24. sezonun 18. bölümünden bir kesiti paylaşarak ilginç bir gönderi yaptı. Paris'teki tahtakurularının kamusal alanlarda ortaya çıktığı bir sahneyi gösteren bu kesitte, Fransa'nın böcek salgınıyla mücadele ettiği bir döneme işaret ediliyor.

Simpsonlar dizisi, ünlü sarı ailenin yeni bir kanepe almaya karar verdiği bir sahneyle başlar. Ancak, bu kanepe tahtakuruları tarafından istila edilmiştir. Kanepeyi alırken, birçok tahtakurusu bu eşyayı kaplamıştır. Ardından, Springfield kasabasının tamamının haşereler tarafından istila edildiği görülür.

Bölüm ilerledikçe Rahip Lovejoy'un rütbesi düşer ve yerine Edward Norton tarafından seslendirilen Elijah Hooper adında yeni bir rahip gelir. Bart, kasabaya bir kurbağa sürüsü satarak tahtakurularından kurtulmayı başarır. Bu olaylar, tahtakurusu istilasına karşı çözüm olarak sunulur.

Bu durum, animasyon dizilerinin bazen gerçek dünyada yaşanan olayları öngörebileceği fikrini akla getiriyor. Peki, Simpsonlar dizisi gerçekten de tahtakurusu krizini önceden mi bildi? Yoksa bu sadece bir tesadüf mü?

Dizinin yaratıcıları, böyle bir olayı öngörmüş olmanın gururunu taşıyorlar mı yoksa bu olayın rastlantısal bir benzerlikten mi ibaret olduğunu savunuyorlar? Bu soruların cevapları merakla bekleniyor.

Sonuç olarak, Simpsonlar dizisinin tahtakurusu krizini önceden mi gördüğüne dair ilginç bir teori ortaya atıldı. Bu teori, dizinin hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı ve animasyon dünyasının gerçek dünyaya ne kadar yakın olabileceğini gösterdi.