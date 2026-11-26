Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan’dan sevenlerini rahatlatan bir haber geldi. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü rapçi, sonunda bu zorlu süreci geride bıraktı. Almanya’da yaşayan sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu edildiğini duyurdu.

Zorlu Süreci Geride Bıraktı

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri merak eden hayranları, bir süredir kendisinden gelecek iyi bir haberi bekliyordu.

Beklenen açıklama sonunda geldi. Yoğun bakım sürecinin tamamlandığını söyleyen Killa Hakan, artık kendisini iyi hissettiğini ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Ünlü rapçinin taburcu olduğunu açıklaması, hayranları ve müzik dünyasındaki sevenleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Sevenlerine Tek Tek Teşekkür Etti

Yaşadığı zor günlerde kendisini yalnız bırakmayanlara da seslenen Killa Hakan, gelen mesajların, telefonların ve duaların kendisine güç verdiğini söyledi. Sanatçı bu süreçte arayıp soran, sevgisini gösteren ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Killa Hakan’ın açıklamasındaki en dikkat çeken noktalardan biri de sevenlerinin desteğini ne kadar hissettiğini dile getirmesiydi. Sanatçı, kendisine gösterilen sevginin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak hayranlarına içten sözlerle karşılık verdi.

“Kaldığımız Yerden Devam”

Sağlığına kavuşma yolunda önemli bir aşamayı geride bırakan Killa Hakan, şimdi biraz dinlenip toparlanmak istediğini belirtti. Ancak müziğe ve üretmeye devam etme konusunda da oldukça istekli görünüyor.

Açıklamasını geleceğe dair umut veren sözlerle tamamlayan rapçi, “Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var” diyerek hayranlarına yeni projelerin de sinyalini verdi.

Şimdilik dinlenip güç toplaması beklenen Killa Hakan’dan gelen bu haber, sevenlerinin yüreğine su serpti.