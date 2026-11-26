Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın ailesinin yaşadığı apartmana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tuzla’da sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından polis ekipleri harekete geçti ve olayla bağlantılı olduğu belirtilen 19 ve 16 yaşlarındaki iki şüpheli yakalandı. Üstelik şüphelilerin saldırıyı para karşılığında gerçekleştirdiklerini söyledikleri öne sürüldü.

Ailenin yaşadığı apartmana ateş açılması ve sonrasında ortaya çıkan tehdit mesajları olayın boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

Sabah Saatlerinde Apartmana Ateş Açtılar

Olay, 22 Kasım günü saat 07.50 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde yaşandı. Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup ve kardeşlerinin yaşadığı apartmana gelen şüpheliler, binaya birden fazla kez ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırının ardından aile üyelerine tehdit mesajları da gönderildi. Bunun üzerine Melis Sandal’ın eniştesi polise başvurarak şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin kimliğini belirledi.

Biri 19, Diğeri 16 Yaşında

Polis ekipleri, 19 yaşındaki yabancı uyruklu Zahir A. ile 16 yaşındaki S.F.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin taksiyle kaçtığı belirlenirken, diğerinin kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

İki şüphelinin de saldırı sırasında giydikleri kıyafetlerle yakalandığı belirtildi. İfadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ve silahın atıldığı yeri gösterdikleri öne sürüldü.

“Telegram’dan İş Aldık, Paramızı Alamayız”

Şüphelilerin saldırıyı Telegram üzerinden yurt dışından para karşılığı aldıklarını, ancak olay sonrasında ödeme yapılmadığını söyledikleri iddia edildi. Kullanılan silahın Üsküdar’da bir yeşil alana atıldığı tespit edildi.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın, Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yürütülen fon soruşturmasıyla bağlantısı olup olmadığı ise merak konusu oldu.