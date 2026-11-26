Hafsanur Sancaktutan ile yollarını geçtiğimiz haftalarda ayıran Kubilay Aka, ayrılık sonrası hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, şu sıralar yalnız kalmaktan oldukça memnun görünüyor. Üstelik Aka’nın söyledikleri, aşk hayatında yeni bir başlangıçtan çok kendisine zaman ayırmayı tercih ettiğini gösteriyor.

31 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu “Savaşların Mutfağı” programında yalnızlıkla ilgili düşüncelerini anlattı. İlişki yaşamanın güzel yanlarını kabul eden Aka, tek başına olmanın da kendine göre ayrı bir keyfi olduğunu söyledi.

Hafsanur Sancaktutan ile Aşkları Sona Ermişti

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan 2024 yılında başlayan ilişkileriyle sık sık magazin gündemine gelmişti. Zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya gelen çift inişli çıkışlı birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı.

Ayrılığın ardından ikilinin sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bırakması dikkat çekmişti. İlişkinin bitmesiyle birlikte gözler bu kez Kubilay Aka’nın açıklamalarına çevrildi.

“Kendimle Baş Başa Kalmanın Tadını Çıkarıyorum”

Ayrılık sonrası nasıl hissettiği merak edilen oyuncu, yalnız olmanın kendisine iyi geldiğini açıkça dile getirdi. Aka, “Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum” sözleriyle şu sıralar kendi dünyasına dönmeyi tercih ettiğini anlattı.

Birisiyle hayatı paylaşmanın elbette çok güzel olduğunu söyleyen oyuncu, yalnızlığın da bambaşka bir tarafı olduğunu düşünüyor. Hatta zaman zaman insanın kendi kendine “Yalnız olmak mı daha iyi, ben yalnızken mi daha iyiyim?” diye sorabildiğini belirtti.

“Şu Sıralar Bir Tık Daha Çekici”

Aka’ya göre insanın ilişkilere bakışı, içinde bulunduğu döneme göre değişebiliyor. Bazen bir ilişkinin içindeyken bile insanın kendi başına kalmak isteyebileceğini söyleyen oyuncu, yalnızlığın şu sıralar kendisine daha çekici geldiğini ifade etti.

Görünen o ki Kubilay Aka, şimdilik yeni bir aşkın peşinden koşmak yerine kendisine vakit ayırmanın keyfini sürüyor.