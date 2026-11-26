İstanbul’da ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan isimlerden üçü için tutuklama, 10 kişi için ise adli kontrol talep edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilenler arasında Cansu Taşkın’ın da bulunması dikkat çekti.

Cansu Taşkın Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Savcılıkta ifadeleri alınan isimlerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei için tutuklama talebinde bulunuldu.

Üç şüpheli, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Özellikle Cansu Taşkın hakkında verilen bu karar, magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Ancak şüpheliler hakkındaki suçlamalarla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini belirtmek gerekiyor. Tutuklama talebi, tek başına tutuklandıkları anlamına gelmiyor.

10 İsim İçin Adli Kontrol İstendi

Soruşturmada adı geçen diğer 10 kişi için ise savcılık adli kontrol uygulanmasını istedi. Bu isimler arasında İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter yer aldı.

Bu kişiler de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Hakimlik, şüpheliler hakkında verilecek kararı değerlendirecek.

Bir Kişi Serbest Kaldı, Birinin Gözaltısı Uzatıldı

Soruşturmada iki kişiyle ilgili farklı kararlar da çıktı. İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken Seher Sevdişan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Böylece soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Şimdi gözler, hakimliğin tutuklama ve adli kontrol talepleri hakkında vereceği kararlara çevrildi. Önümüzdeki saatlerde dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.