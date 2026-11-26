Bir zamanlar Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden olan Angelina Jolie ve Brad Pitt, boşanmalarının ardından yıllarca süren şato anlaşmazlığını sonunda çözüme kavuşturdu. 2014 yılında evlendikleri Fransa’daki Château Miraval, ikilinin yollarını ayırmasından sonra büyük bir hukuk mücadelesinin merkezine dönüşmüştü. Yıllardır devam eden davalarla gündeme gelen eski eşlerden bu kez şaşırtan bir haber geldi: İkili, mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardı.

Aşklarının Simgesi Yıllar Sonra Dava Konusu Oldu

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in aşkı, 2005 yılında birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith filmiyle başlamıştı. Kısa sürede Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri haline gelen ikili, 2008 yılında Fransa’nın güneyinde bulunan Château Miraval’ın çoğunluk hissesini satın aldı.

Çift, 2014 yılında da aynı şatoda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Bir dönem mutluluklarının simgesi olan bu özel mülk, boşanma sürecinin ardından ise aralarındaki en büyük sorunlardan biri haline geldi.

Jolie, 2016 yılında boşanma davası açtıktan sonra ikilinin şato üzerindeki anlaşmazlığı da giderek büyüdü. Angelina Jolie’nin kendisine ait hisseleri bir içki şirketine devretmesi, Brad Pitt’in tepkisini çekti. Pitt, eski eşinin bu satışı kendisinin onayı olmadan gerçekleştirdiğini savunarak dava açtı. Jolie de karşı dava açınca hukuk mücadelesi yıllarca devam etti.

Yıllar Süren Hukuk Mücadelesi Anlaşmayla Sonlandı

BBC’nin aktardığı habere göre eski eşler, Château Miraval nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı sonunda mahkeme dışında çözmeyi başardı.

Tarafların temsilcileri aracılığıyla yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın ailelerinin yararını gözeterek gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca ikilinin konu hakkında başka bir açıklama yapmayacağı ifade edildi.

Varılan uzlaşmayla birlikte Jolie ve Pitt’in birbirlerine açtıkları iki dava da sona erdi. Böylece bir zamanlar düğünlerine ev sahipliği yapan şato yüzünden karşı karşıya gelen ikili, aralarındaki son büyük hukuki anlaşmazlığı da geride bırakmış oldu. Hollywood’un eski gözde çifti için bu gelişme, uzun süren mücadelenin kapanışı anlamına geliyor.