İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez aralarında Şeyma Subaşı, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Yusuf Güney’in de bulunduğu 7 ünlü isim hakkında yeni bir adli süreç başlatıldığı öğrenildi. İsimler hakkında ayrı ayrı dosya oluşturulurken test sürecinin de farklı tarihlerde yürütüleceği belirtildi.

Magazin dünyasında dikkat çeken gelişme, soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Ancak haklarında işlem yapılan isimlerle ilgili süreç devam ederken ortaya atılan iddiaların kesinleşmiş bir suç anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor.

7 Ünlü İsim Tek Tek Dosyaya Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney hakkında ayrı ayrı dosya oluşturuldu.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın aktardığı bilgilere göre, savcılık talimatıyla bu 7 isim için yeni bir denetim süreci başlatıldı. Listede oyuncuların, şarkıcının ve sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimlerin yer alması gelişmenin magazin gündemine taşınmasına neden oldu.

Test Tarihleri Farklı Olacak

Soruşturma kapsamında adı geçen 7 kişinin gözetim altında tutulacağı ve test işlemlerinin aynı gün değil, farklı tarihlerde gerçekleştirileceği öğrenildi. Her isim için ayrı dosya hazırlanmasıyla birlikte süreç kişiye özel şekilde yürütülecek.

Özellikle Şeyma Subaşı’nın da listede yer alması sosyal medyada dikkat çekerken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç ve diğer isimlerle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Adli sürecin devam ettiği soruşturmada, test sonuçları ve bundan sonra atılacak adımlar merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.